Bakırköy Belediyesi 2024'te Eğitim ve Spor Alanında Önemli Projeler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi 2024'te Eğitim ve Spor Alanında Önemli Projeler Gerçekleştirdi

Bakırköy Belediyesi 2024\'te Eğitim ve Spor Alanında Önemli Projeler Gerçekleştirdi

Bakırköy Belediyesi, 2024 yılında eğitimden spora, kültürden sağlığa kadar birçok alanda yeni hizmetler sunarak ilçe halkına değer katmaya devam etti. 44 okulda yapılan tadilat ve bakımlar ile eğitim yardımları da dikkat çekti. Ayrıca, binlerce çocuk ve genç çeşitli spor aktiviteleriyle buluştu.

02.01.2025 11:14  Güncelleme: 11:17
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Bakırköy Belediyesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla ilçeye değer katmaya devam etti. Eğitimden spora, kültürden sağlığa kadar pek çok alanda yeni hizmetler vatandaşlara sunuldu. Eğitim ve spor alanında önemli adımların atıldığı Bakırköy'de çocuklar ve gençler, nitelikli hizmetlerle buluştu.

Bakırköy Belediyesi, 2024 yılında ilçeye değer katmak için pek çok nitelikli çalışmaya imza attı. Eğitim ve spor alanında 2024 yılında bazı ilklere de imza atıldı. İlçedeki 44 okul, tadilat, mekanik bakım onarım, spor alanı ve bahçe düzenlemesi, iç ve dış cephe boyası ve temizlik ihtiyaçları karşılanarak 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Bunun yanı sıra ekonomik sıkıntılar karşısında yeni bir adım atılarak ilk ve ortaöğretim öğrencileri için 900 TL, lise öğrencileri için bin 250 TL'lik 8 ay sürecek eğitim yardımı başlatıldı.

Çocuklar ve gençler için yeni kurslar

8 Yuvamız Bakırköy Çocuk Evi'nde müfredat yenilenerek daha kapsamlı bir eğitim süreci başlatıldı. Yeni eğitim setlerinin sağlandığı çocuk evlerinde, 46 öğretmen 470 çocuğa Türkiye ortalamasının üzerinde bir sayı ile eğitim vermeye başladı. BAKGEM ve ders atölyeleri, kütüphanesi ve çok fonksiyonlu kapasitesi ile Etüt Merkezi'nde öğrenciler ve gençler, sınavlara hazırlanırken resimden müziğe, seramikten fotoğrafçılığa kültür-sanatla buluşmaya başladı.

Binlerce kişi sporla buluştu

Çocuklar ve gençler "Yaz Spor Okulları" ile buluşturuldu. Futbol, Basketbol, Badminton, Jimnastik, Voleybol, Tenisten oluşan 6 farklı branşta eğitim alan 724 öğrenci dopdolu bir yaz geçirdi. Sadece yazın değil kışın da hizmet veren spor okulları, 14 branşta eğitime devam ediyor. Çalışmalar kapsamında pilates ve aerobik kursları ile sabah sporları da Bakırköylülerin hizmetine sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy Belediyesi 2024'te Eğitim ve Spor Alanında Önemli Projeler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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