Bakırköy Botanik Park bakımsızlığa mahkum edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bakırköy Botanik Park bakımsızlığa mahkum edildi

Bakırköy Botanik Park bakımsızlığa mahkum edildi
07.01.2026 10:48  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un önemli yeşil alanlarından Bakırköy Botanik Parkı, iki yıldır terkedilmiş durumda. Bakımsızlık ve pislik içerisinde olan park, vatandaşların ve çevre gönüllülerinin tepkisine neden oluyor. Çocuk oyun alanlarının yok olması ve bitki türlerinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalması dikkat çekiyor.

İstanbul ve Bakırköy'ün en önemli yeşil alanlarından biri olan 96 bin metrekarelik Bakırköy Botanik Parkı, iki yıldır terk edilmiş durumda. Bir zamanlar İstanbulluların ve ilçe sakinlerinin nefes aldığı, çeşitli bitki türlerine ev sahipliği yapan parkın metruk hale gelmesi büyük tepki çekiyor

İstanbul'un göbeğinde Bakırköy'ün en güzel parklarından biri olarak anılan Botanik Parkı şimdilerde atıl durumda. 2024 yılında tadilat gerekçesiyle kapatılan dev parkta yenileme çalışmaları bir türlü başlatılmadı. Parkın içerisindeki tahribat ve bakımsızlık alarm veriyor. Parkın kapatıldığı süre zarfında çocuk oyun alanları tamamen yok oldu. Suni gölet ve parkın zengin bitki türleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken parkın içi pislik ve çöpten geçilmez hale geldi. Bakırköy Belediyesi tarafından bakımsızlığa mahkum edilen bu doğal güzelliğin durumu, çevrede yaşayan vatandaşların ve çevre gönüllülerinin tepkisine neden oldu

"Eskiden çiçek kokardı, şimdi çöp kokuyor"

Yıllardır parka yürüyüş yapmak için geldiğini belirten Hikmet İşler, gördüğü manzara karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Kapıları kapalı olduğu için tel örgüleri aşarak parka girdiğini anlatan İşler "Ben yıllar öncesinde buraya yürüyüş için geliyordum. O zaman çok da güzel bir yerdi burası. Şu an geldim etraf pislik içerisinde. Bakım yok, çalışma yok. Kapıları kapalı biz de tel örgüleri aşarak girdik bu güzelliği tekrar görelim diye ama bizim için hayal kırıklığı oldu. Bu kadar bakımsız bırakılmasının nedenini de anlayamadım. Üstüne üstlük kokuyor da etraf; eskiden buralar çiçek kokardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Belediye, Mahkum, Mahkum, Çocuk, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakırköy Botanik Park bakımsızlığa mahkum edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:14:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy Botanik Park bakımsızlığa mahkum edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.