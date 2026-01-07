Bakırköy Botanik Park bakımsızlığa mahkum edildi

İstanbul ve Bakırköy'ün en önemli yeşil alanlarından biri olan 96 bin metrekarelik Bakırköy Botanik Parkı, iki yıldır terk edilmiş durumda. Bir zamanlar İstanbulluların ve ilçe sakinlerinin nefes aldığı, çeşitli bitki türlerine ev sahipliği yapan parkın metruk hale gelmesi büyük tepki çekiyor

İstanbul'un göbeğinde Bakırköy'ün en güzel parklarından biri olarak anılan Botanik Parkı şimdilerde atıl durumda. 2024 yılında tadilat gerekçesiyle kapatılan dev parkta yenileme çalışmaları bir türlü başlatılmadı. Parkın içerisindeki tahribat ve bakımsızlık alarm veriyor. Parkın kapatıldığı süre zarfında çocuk oyun alanları tamamen yok oldu. Suni gölet ve parkın zengin bitki türleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken parkın içi pislik ve çöpten geçilmez hale geldi. Bakırköy Belediyesi tarafından bakımsızlığa mahkum edilen bu doğal güzelliğin durumu, çevrede yaşayan vatandaşların ve çevre gönüllülerinin tepkisine neden oldu

"Eskiden çiçek kokardı, şimdi çöp kokuyor"

Yıllardır parka yürüyüş yapmak için geldiğini belirten Hikmet İşler, gördüğü manzara karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Kapıları kapalı olduğu için tel örgüleri aşarak parka girdiğini anlatan İşler "Ben yıllar öncesinde buraya yürüyüş için geliyordum. O zaman çok da güzel bir yerdi burası. Şu an geldim etraf pislik içerisinde. Bakım yok, çalışma yok. Kapıları kapalı biz de tel örgüleri aşarak girdik bu güzelliği tekrar görelim diye ama bizim için hayal kırıklığı oldu. Bu kadar bakımsız bırakılmasının nedenini de anlayamadım. Üstüne üstlük kokuyor da etraf; eskiden buralar çiçek kokardı" dedi. - İSTANBUL