Bakırköy'de Çürük Binaların Yıkımına Başlandı - Son Dakika
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Bakırköy'de Çürük Binaların Yıkımına Başlandı

Bakırköy\'de Çürük Binaların Yıkımına Başlandı

Bakırköy Belediyesi ve İBB tarafından yapılan karot testlerinde çürük olduğu tespit edilen Şenlikköy'deki 5 bloklu sitenin yıkımına başlandı. Kentsel dönüşüm süreci kapsamında binaların depreme dayanıklılık tespiti yapıldı ve yüksek risk taşıyan binalar tahliye edildi.

30.10.2024 16:05  Güncelleme: 16:08
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Bakırköy Belediyesi ve İBB'nin gerçekleştirdiği ortak çalışmada alınan karot örnekleri sonucu çürük olduğu tespit edilen Şenlikköy'deki 5 bloklu bir sitenin yıkımına başlandı.

Bakırköy Belediyesi ve İBB'nin gerçekleştirdiği ortak çalışmada alınan karot örnekleri sonucu çürük olduğu tespit edilen Şenlikköy'deki bir sitenin yıkımına başlandı. Bakırköy Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi personeli maliklere binalarının depreme dayanıklılık tespitinin yapılması ve dönüşüm süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. 5 bloktan oluşan sitede İBB'nin hızlı tarama ile gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu binalardan karot örneği alındı. Ardından çürük olduğu belirlenmesi üzerine site yönetimine bilgilendirme yapıldı. Bunun üzerine belediye ve müteahhit ile yapılan anlaşma sonucu yüksek risk taşıyan site tahliye edilerek yıkıma başlandı.

"İki blokta deprem güvenlik oranının sıfır olduğunu gördük"

Hızlı tarama ile risk tespitinin yapıldığını dile getiren İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, "Buranın ilk olarak hızlı tarama ile bina risk tespitini yaptık. İki blokta deprem güvenlik oranının sıfır olduğunu gördük. Diğer bloklarda da tespit yapıldıktan sonra dönüşüm süreci başladı. Kentsel dönüşüm masamızda sürekli takibini yaptık, gerekli raporlar oluşturuldu. Vatandaşla müteahhittin anlaşması konusunda ortak nokta yakalandı. Temmuz ayında alınan meclis kararı ile bütün ilçelerde hızlı taramaya ilişkin protokollerimizi yapıyoruz. Hem Bakırköy'de hem de diğer 38 ilçede bina tarama projemiz devam edecek. Bu tarama ile tespit edilen E grubu yapılarda Temmuz ayında yapılan meclisimizden bir karar çıktı. Bakanlığın yaptığı kira yardımının dışında İBB olarak bizde kira yardımı yapıyoruz. Yapı yıkıldıktan sonra vatandaşlarımız ilçe belediyesine kira yardımı almak için başvuru yapıyorlar. Bizde İBB olarak vatandaşlarımıza ilave kira yardımı yapıyoruz" dedi.

"Bakırköy Belediyesi'nden hızlı bir destek aldık"

Bakırköy Belediyesi'nin desteğinden memnun kaldığını söyleyen site sakini Tevfik Aydın, "Oluşturduğumuz komite Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi'ne müracaat etti. Bakırköy Belediyesi'nden hızlı bir destek aldık. Her gittiğimizde olumlu bir dönüş aldık. Bizde komite üyeleri olarak sitemizdekileri bilgilendirdik. Oluşan güven ortamının ardından hızlı bir yola girdik. Bugün de yıkım olacak. Bu durumdan memnunuz" şeklinde konuştu.

"İçimiz rahat"

Belediyenin bu süreçte kendilerine gerekli bilgileri aktardığını belirten hak sahibi Ümit Gür "Belediye yetkilileri ilk olarak evlerimizden numune alındı. Evlerimizin her an yıkılabileceğini söylediler. Alınan karot örneği sonucu evlerimizin yenilenmesi tarafımıza tebliğ edildi. 2 defa alınan karotlar sonucu binaların çürük olduğu anlaşıldı. Kentsel dönüşüm konusunda belediye bize gerekli bilgileri aktardı. Belediyeden her türlü yardımı aldık. Belediyeden gerekli cevapları aldık, içimiz rahat. Bize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy'de Çürük Binaların Yıkımına Başlandı - Son Dakika

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