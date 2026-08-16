Baklava ile Aşk: Mustafa ve Julia\'nın Düğünü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden üniversite eğitimi için Antalya'ya giden Mustafa Miraç İslah, çalıştığı restoranda baklava ikramıyla tanıştığı Polonyalı Julia Gabrys ile dünyaevine girerek, baklavayla başlayan aşklarını düğün pastası keserek taçlandırdı.

Düziçi ilçesinde yaşayan Mustafa Miraç İslah, üniversite eğitimi için Antalya'ya gitti. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde eğitim gören İslah, üniversite yıllarında çalıştığı restoranda Polonyalı Julia Gabrys ile tanıştı. İslah'ın Julia'ya baklava ikram etmesiyle başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Eğitimini tamamlayan Mustafa Miraç İslah ile Julia Gabrys, evlilik kararı alarak hayatlarını birleştirdi. Düziçi'nde gerçekleştirilen düğün törenine çiftin Türkiye ve Polonya'dan gelen yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Türk ve Polonya kültürünün buluştuğu düğünde renkli görüntüler yaşandı.

Baklavayla başlayan aşklarını düğün pastasıyla taçlandıran çift, davul ve zurna eşliğinde oynayarak mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. Polonyalı gelin Julia Gabrys ve ailesi de yöresel oyunlara eşlik ederken, davetliler gece boyunca doyasıya eğlendi.

Aramızdaki kültür farkını karşılıklı saygıyla aştık diyen Mustafa Miraç İslah, "Antalya'da İngilizce öğretmenliği okurken hem okuyup hem de çalışıyordum. Çalıştığım restoranda bir gün Julia restoranımıza geldi. Yemek yediler, tatlı sordular. Tatlı sorunca ben de Türk kültürüne ait baklavayı ikram etmek istedim. Beğendiler, yediler, bir daha istediler. Ben de misafirperverliğimizi göstermek için yarım kilo kadar baklavayı direkt önlerine koydum. Onlar da beğendiler. Hepsini yedikten sonra Julia'nın gizli şekeri varmış, kendisi de bilmiyormuş. Bir bayılma olayı yaşandı. Hemen ambulans arandı, hastaneye götürdük. Sabaha kadar başında bekledim, yardımcı olduk. Öyle bir tanışma hikayemiz oldu. Ben Polonya'ya gittim, kendisi tekrardan buraya geldi. Öyle bir tanışma sürecimiz oldu. Birbirimize ısındık, sonra da evlenmeye karar verdik. Sağ olsunlar, çok saygılı insanlar. Tabii biz de aynı şekilde saygılı insanlarız. Kültür farkını da o şekilde, saygıyla kapatıyoruz" diye konuştu.