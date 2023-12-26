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BAKUT, Anıtkabir'i ziyaret etti

Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), 25. yıl kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri, temsilciler ve gönüllüler, Aslanlı Yolda başlayan yürüyüşle mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Program, anı defterine not yazılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

BAKUT, Anıtkabir\'i ziyaret etti
26.12.2023 - 12:27,
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Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) Anıtkabir'i ziyaret etti.

BAKUT'un 25'inci yılı dolayısıyla 6 ilden yönetim kurulu üyeleri, temsilciler ve 200'e yakın gönüllü Atatürk'ün huzuruna çıktı. Anıtkabir'de bulunan Aslanlı Yolda başlayan yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Anı defterine notun yazılmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirilerek program sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA
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