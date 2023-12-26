Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) Anıtkabir'i ziyaret etti.

BAKUT'un 25'inci yılı dolayısıyla 6 ilden yönetim kurulu üyeleri, temsilciler ve 200'e yakın gönüllü Atatürk'ün huzuruna çıktı. Anıtkabir'de bulunan Aslanlı Yolda başlayan yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Anı defterine notun yazılmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirilerek program sona erdi. - BURSA