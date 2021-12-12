Üye Girişi
Baldıza evlilik teklifi, boşanma sebebi - Son Dakika

Baldıza evlilik teklifi, boşanma sebebi

12.12.2021 08:58
Baldıza evlilik teklifi, boşanma sebebi

Torununa bakmak için başka şehre giden 38 yıllık eşinin evi terk ettiğini öne sürerek mahkeme kararıyla terk ihtarı gönderen kocanın, baldızına evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı.

Torununa bakmak için başka şehre giden 38 yıllık eşinin evi terk ettiğini öne sürerek mahkeme kararıyla terk ihtarı gönderen kocanın, baldızına evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı. Yıllar süren boşanma davasına son noktayı koyan Yargıtay, baldızına evlilik teklif eden erkeğin kusurlu olduğuna hükmetti.

İçtihat Bülteni'nden edinilen bilgiye göre; 38 yıllık evli kadın., torununa bakmak için başka bir şehirdeki kızının yanına gitti. Aile Mahkemesi'nin yolunu tutan adam., eşinin evden ayrıldığını öne sürerek terk ihtarında bulundu. Bunun üzerine 4. Aile Mahkemesi'nin kapısını çalan kadın, kocasının sürekli hakaret içerikli mektuplar yazdığını, kız kardeşine evlilik teklifi ettiğini öne sürdü.

Davacı karşı davalı kadın., sorunların 2009 yılında başladığını, torununa bakmak üzere kızının yanına gitmek zorunda kaldığını, davalının ise eve tadilat yaptırmak bahanesiyle başka şehre gittiğini, bu tarihten sonra kendisini arayıp sormadığını, ilgilenmediğini, ihtiyaçlarını karşılamadığını, kız kardeşine evlenme teklif ettiğini, hakaret ve küfür içerikli mesajlar çektiğini dile getirdi. Davalı-karşı davacı adam ise davacının evine ve kendisine karşı ilgisiz olduğunu, 1979 yılından beri yatağını ayırdığını, son olarak torununa bakma bahanesi ile evi terk ettiğini, bir daha dönmediğini öne sürdü. 4. Aile Mahkemesi, erkek eşin baldızına evlilik teklifinde bulunmasına rağmen davanın reddine hükmetti. Davacı kadın kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararı bozdu. Aile Mahkemesi, ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan genel Kurul, erkek eşin kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda şöyle denildi: "Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin baldızına evlenme teklif ettiği hususunda yerel mahkeme ve Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Erkek eşin, gerek ortak çocuğuna azdığı mektubunda, gerekse kadına SMS olarak gönderilen mesajlarında eşini ilk nişanlısını unutamamakla ve bu nedenle kadın görevlerini yerine getirmemekle suçladığı, ayrıca hakaret içerikli sözler söylediği anlaşılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; baldızına evlenme teklif etmek suretiyle zaten kusurlu durumda olan erkeğin, bu haklı nedenle evine dönmeyen eşine terk ihtarında bulunduğu ortadadır. Erkeğin; boşanmaya neden olan olaylara, baldızına evlenme teklif etmesi ve ayrıca eşine hakaret içeren mektup ve mesajlar yazması şeklinde gerçekleştirdiği kusurlu davranışlarıyla sebep olduğu, hal böyle olunca taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte geçimsizliğin var olduğu, olayların akışı karşısında davacının dava açmakta haklı olduğu ve bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın kanunen mümkün olmadığı açıktır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar vermiştir." - BURSA

Yargıtay, Mahkeme, Boşanma, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Baldıza evlilik teklifi, boşanma sebebi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantı İngiltere'yi korkuttu! 75 bin kişi ölebilir uyarısı yaptılar 07:43 Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantı İngiltere'yi korkuttu! 75 bin kişi ölebilir uyarısı yaptılar
Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi 00:48 Can Yaman'ın sıralaması sosyal medyayı salladı! Zirveyi ünlü hocaya, ikinciliği kendisine verdi Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!

Son Dakika Haberleri
00:08 Süper Lig devlerinin radarındaki hoca Farioli'yle yollar ayrıldı
00:06 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar
00:04 Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında sağlıkçılardan suç duyurusu
00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor
23:10 Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi
22:43 Aşiret lideri Tahir Güven'in öldürülmesine ilişkin davada HDP'li vekilin kardeşi tutuklandı
22:32 Potadaki dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı
22:32 "Türkiye'de ilaç bulunamıyor" iddialarına Bakan Koca'dan yanıt verdi
22:13 Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyiz
21:51 Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, bayram havası yaratacak
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" yanıtı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
07:29
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 09:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: Baldıza evlilik teklifi, boşanma sebebi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement