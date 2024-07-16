Balıkçı Kenan'dan 15 Temmuz sebebiyle 5 gün ücretsiz balık ekmek ikramı - Son Dakika
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Yerel

Balıkçı Kenan'dan 15 Temmuz sebebiyle 5 gün ücretsiz balık ekmek ikramı

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri'nde Mevlid-i Şerif okundu. Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 5 gün boyunca ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikram edileceğini duyurdu.

16.07.2024 12:14
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15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler için Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri'nde Mevlid-i Şerif okundu. '15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız' diyen müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle de 5 gün boyunca ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikram edileceğini belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde Beylikdüzü merkezde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri'nde demokrasi şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu. Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi ve gazilere şükran sunduklarını söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde 'FETÖ'nün hain darbe girişimini unutmadık' diyen Balcı, "15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutturmayacağız. Şehitlerimizin ruhu için gazilerimizin sağlığı için Türk bayrağının göklerde dalgalanması için, vatanımızın birliği ve beraberliğimiz için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuttuk. Milletimizin tankların önünde mermilere karşı verdiği destansı mücadeleyi unutmadık ve asla unutturmayacağız. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hiç kimse bozamayacak. 15 Temmuz 2016 gecesi dünya demokrasi tarihinin yeniden yazılığı gündür" ifadelerini kullandı.

5 gün boyunca ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikram edilecek

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 5 gün boyunca herkese ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikram edileceğini söyleyen Balcı, "15 ve 19 Temmuz tarihleri arasında saat 12.00-17.00 arası Beylikdüzü merkezde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri'nde 5 gün boyunca her vatandaşımıza ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikram edeceğiz. Tüm halkımızı bekliyorum. Birlik, beraberlik ve vatanımız için herkesi davet ediyorum. 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkçı Kenan'dan 15 Temmuz sebebiyle 5 gün ücretsiz balık ekmek ikramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkçı Kenan'dan 15 Temmuz sebebiyle 5 gün ücretsiz balık ekmek ikramı - Son Dakika
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