Trabzonlu balıkçılar av yasağının sona ermesine hazırlanıyor

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Balıkçılar, 1 Eylül itibarıyla sona erecek av yasağına sayılı günler kala son hazırlıklarını tamamladı. Trabzonlu balıkçı Turgay Memişoğlu, "Bu sene balık özellikle palamudun yoğun olduğunu diyor arkadaşlar, temennimiz bol çıkacak bu sene" dedi.

Denizlerde av yasağının bitmesine sayılı günler kala balık tezgahlarındaki hazırlık sona yaklaştı. Trabzonlu balıkçılar yeni sezonda bol ve bereketli bir sezon geçireceklerini belirtti.

Balıkçı Turgay Memişoğlu, balığın Samsun ve Sinop bölgesinden geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yeni sezonda beklentilerimiz inşallah bu sene hayırlısı olur ve bu sene balık özellikle palamudun yoğun olduğunu diyor arkadaşlar, temennimiz bol çıkacak bu sene. İlk günlerde şu an tezgahlarda palamut gözüküyor. Bunun da pahalı olmasının sebebi Samsun ve Sinop taraflarından geldiği için biraz pahalı. İnşallah şu bir hafta zarfında Karadeniz Bölgesi'nin her yerine dağıldığı zaman balık daha da ucuz olacaktır. Şu anda Trabzon'da palamut çok küçük çıkıyor 4-5 tanesi, 5-6 tanesi bir kilo gelecek şekilde onu da şu an kayıkçılar yakalayamıyor biraz açık denizde kalıyorlar. Ama ilerleyen saatlerde dediğim gibi 6-7 gün sonra palamut inşallah çok olacak o zaman bütün kayıklar hep tutacak."

"Bu sene beklenti palamuttan yana söylentiler o yönde deniz onu gösteriyor"

Balıkçı Sefa Yazıcı ise şöyle konuştu:

"Şu anda yetiştirme olarak bir de kafes balıkları bulunuyor. Genellikle levrek, çupra haricinde deniz kafeslerinde olanlardan somonlar olur. Ufak kayıkçı balıkları işte müzayede de gidenler işte mezgit, istavrit gibi şu anda ufak kayıklar olduğu için balık kısıtlı, az miktarda çıkıyor. Bu sene beklenti palamuttan yana söylentiler o yönde deniz onu gösteriyor. Geçen sene hamsiyi bol tükettik herkes halk olarak tüketti, biz de tükettik ama bu sene palamut biraz daha bol olarak gözüküyor. Deniz ne verirse şu anda tahmini rakamlara bir şey diyemiyoruz ama bugün geldi ufak balıklar geldi. 350-400 gramlık ufak balıklar geldi kayıkçıların tuttuğu balıklar 150-200, 250 lira arasında tezgahta satıldı. Biz de toptan 150 civarında satışını yaptık."

"Sezon açıldığında tezgahlarımız dolacak inşallah görüntü öyle görünüyor"

Cem Yazıcı ise fiyatların sezonun açılmasından sonra stabil kalmayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Son durum şu anda gördüğünüz gibi yeni yeni hareketlenmeye başladı inşallah iyi geçer diye ümit ediyoruz. Sezon başladığı andan itibaren palamudu görebiliriz, istavrit, mezgit bunlar ağırlıklı olur. Zaten diğer balıklar senenin 12 ayı var. Fiyat aralığı bugün mesela palamudun 400-500 gramı 150-175 arasında sattık. İstavrit şu an 250 lira, mezgit 250-300 lira tabi ki bunlar 1 Eylül'den itibaren düşecek olan fiyatlardır, stabil kalmazlar."

Muzaffer Özsandıkçı, bu sezon artarak devam eden bir avcılık olursa balığın bol olacağını ifade ederek şöyle devam etti:

"Balık tezgahlarında son durum biraz zayıf. Sezon açıldığında tezgahlarımız dolacak inşallah görüntü öyle görünüyor. İstavrit, palamut bol görünüyor akabinde çinakop bol görünüyor, inşallah bol bir sezon bizi bekliyor balık anlamında. İlk günlerde biraz az görünebilir haliyle kayıklar yeni açılacak denize. Balığı bulduktan sonra artarak devam eden avcılık olursa bollaşmayı bekliyoruz bu sene öyle görünüyor çünkü."

