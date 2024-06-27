Balıkesir Aromaterapi Festivali Tanıtıldı - Son Dakika
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Balıkesir Aromaterapi Festivali Tanıtıldı

Balıkesir Aromaterapi Festivali Tanıtıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda düzenlenecek olan 5. Balıkesir Aromaterapi Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Festival, doğal güzellikleri ve aromaterapinin faydalarını tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

27.06.2024 13:56  Güncelleme: 13:58
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda; Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç Belediyelerinin katılımıyla 4-7 Temmuz tarihleri arasında 5'incisi düzenlenecek olan "Balıkesir Aromaterapi Festivali" tanıtım toplantısı yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM), düzenlediği basın toplantısında, festivalin temasının "Tarih, Şifa, Kültür" olacağını ifade etti.

Festivali'nin Balıkesir'in, doğal güzelliklerini ve aromaterapinin faydalarını tüm dünyaya tanıtmak için çok önemli olduğuna dikkat çeken Akın; "Balıkesir Aromaterapi Festivali bitkilerin özlerinden elde edilen yağların kullanımıyla bedenimizi ve ruhumuzu dengelemeye yardımcı olan şifa dolu bir yöntem olan aromaterapi ile ilgili olarak ülkemizde yapılan ilk ve tek festivaldir." dedi.

Ahmet Akın,"Balıkesir'imiz doğal güzellikleri ve çok zengin bitki örtüsü ile aromaterapi için ideal bir coğrafyaya sahiptir. Bu nedenle de festivalimizin temasını tarih şifa ve kültür olarak belirledik. Balıkesir Aromaterapi Festivali ile bölgemizin zengin bitki örtüsünü farklı aromaterapi uygulamaları ile birleştirerek bitkisel ürünlerin üretimini ve pazarlamasını da arttırılmasını da hedefliyoruz."dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, büyükşehir belediyesi olarak bu yılki festivalin Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç belediyeleri ile ilk kez birlikte yapılacağını söyledi.

4 - 7 Temmuz günleri arasında 4 gün sürecek olan festivalin 2 ayrı merkezde yapılacağını vurgulayan Akın, programda 80'in üzerinde atölye çalışması, seminer ile söyleşi olacağını ve Ören meydanda aromaterapiyi ilgilendiren 200'e yakın stant açılacağını sözlerine ekledi.

Düzenlenen basın toplantısında Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı da hazır bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Aromaterapi Festivali Tanıtıldı - Son Dakika

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