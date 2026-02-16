Akın, Lodos'un vurduğu Körfez'de - Son Dakika
Akın, Lodos'un vurduğu Körfez'de

Akın, Lodos\'un vurduğu Körfez\'de
16.02.2026 18:21  Güncelleme: 18:23
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, lodos ve olumsuz hava koşullarından etkilenen Körfez Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Tüm ekibiyle sahaya inen Akın, bölge halkını yalnız bırakmayarak esnaf ve vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, lodos ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Körfez Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Lodos ve yağışların etkili olduğu andan itibaren tüm ekibiyle sahaya inen Akın, ilçeleri adım adım dolaşarak mağdur olan vatandaşları ve iş yeri zarar gören esnafı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, lodos ve kötü hava şartlarından etkilenen Körfez Bölgesi'nde bölge halkını bir an olsun yalnız bırakmadı. Körfez'de Ayvalık, Edremit ve Burhaniye başta olmak üzere kuvvetli lodostan etkilenen tüm ilçelerde ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle tam kadro sahada olan Akın, bölgede adım atılmadık nokta bırakmadı. Sel ve fırtınada iş yerleri zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Akın, esnafın ve vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi. Bölgede teyakkuza geçen Büyükşehir ekipleri, tam teçhizatlı olarak hasar tespit ve acil müdahale çalışmalarını titizlikle yürütürken bölge sakinlerinin güvenliği için gerekli tüm önlemleri aldı. Körfez şeridindeki olumsuz hava şartlarından etkilenen tüm ilçeleri tek tek ziyaret eden Başkan Akın, esnafın uğradığı zararın ve yaşanan sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşması için el ele vererek bölgede çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

BASKİ 70 personel ve tam teçhizatla sahada

Körfez Bölgesi'nin tamamında gerekli önlemleri alan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 70 personel, 43 iş makinesi ve araç, 39 makine ve ekipmanla sahada hızlı ve etkili bir mücadele veriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin hava şartlarından etkilenen bölgeler başta olmak üzere sahada gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşların ihtiyaç ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor.

Yakın çözüm 7/24 halkın hizmetinde

Olumsuz hava şartlarının etkilediği bölgede ilk andan itibaren çıkarma yapan Yakın Çözüm ekipleri sahada esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve ihtiyaçların çözümü noktasında seferber oluyor. 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi ise halkın tüm ihtiyaç ve talepleri için 7/24 hizmet veriyor. Olumsuz şartların oluşturabileceği olumsuz durumların önüne geçmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüm kadrolarıyla sahada vatandaşlara kesintisiz hizmet veriyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ahmet Akın, Körfez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akın, Lodos'un vurduğu Körfez'de - Son Dakika

SON DAKİKA: Akın, Lodos'un vurduğu Körfez'de - Son Dakika
