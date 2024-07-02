Balıkesir Burhaniye\'de Mavi Bayrak Töreni

Yerel

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı'nda Mavi Bayrak töreni yapıldı.

Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı'nda düzenlenen törene, TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Yetkin Karabinalı ve İlçe protokolü katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil'in konuşmasıyla devam etti: "Mavi bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı güvenli ve dolayısıyla uygar, sürdürülebilir bir çevrenin sembolüdür.

Burhaniye'mizin plajlarında yapmış olduğumuz düzenlemeler ile halkımıza açık çim alanlarda ücretsiz ve keyifli bir tatil ortamı oluşturarak bu ortamı ücretsiz bir şekilde halkımıza sunuyoruz. Pelitköy Mahallesi, Öğretmenler Mahallesi, İskele Mahallesi olmak üzere Burhaniye'mizi Belediye Başkanı'mız Ali Kemal Deveciler öncülüğünde cazibe merkezi haline getiriyoruz. Mavi Bayraklı Plajlarımız ile turizme hizmet etmek Burhaniye Belediyesi için ayrı bir onur kaynağıyken bunun yanı sıra Burhaniye'de 6 adet halk plajımızda belediyemize ait, 1 adet de özel tesis olmak üzere toplamda 7 adet mavi bayrağı dalgalandırıyoruz; amacımız bu sayıyı daha da arttırmak." dedi.

Törende konuşan TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İller Koordinatörü Yetkin Karabinalı, Türkiye'nin sahip olduğu 567 Mavi Bayraklı plajıyla, dünyada İspanya ve Yunanistan'ın ardından 3'üncü sırada yer aldığının altını çizerek, Mavi Bayrağın ülkenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

"Mavi Bayrak sadece deniz temizliği ile ilgili değil, 33 kriterin yerine getirilmesiyle ilgili bir sistem ve ne mutlu ki Burhaniye 2000 yılından itibaren Ören Plajı ile başladığı Mavi Bayrak ödülüne kesintisiz olarak yerine getiriyor" dedi.

Mavi bayrak töreninde TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege illeri Şubesi Koordinatörü Yetkin Karabinalı'nın nezaretinde getirdikleri mavi bayrağı Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil'e teslim etti. - BALIKESİR