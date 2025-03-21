Balıkesir Büyükşehir, 3.298 Yatağa Bağımlı Hastaya Nakil Hizmeti Verdi - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir Büyükşehir, 3.298 Yatağa Bağımlı Hastaya Nakil Hizmeti Verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 11 ayda 3.298 yatağa bağımlı hastaya hasta nakil hizmeti sunarak sağlık alanında önemli bir destek sağladı. Başkan Ahmet Akın, 'Sağlıklı Kent' vizyonuyla 20 ilçede hizmetlerini sürdürüyor.

21.03.2025 13:54
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Balıkesir Büyükşehir'den 3 bin 298 kişiye hasta nakil hizmeti

Yatağa bağımlı hastaların imdadına Büyükşehir yetişti

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sağlıklı ve ulaşılabilir kent vizyonuyla sunduğu hizmetler vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Hasta Nakil Ambulansı, 11 ayda 3 bin 298 kişiye hasta nakil hizmeti verdi.

Halkın sağlık hizmetlerine hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilmesi için tüm birimleri seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Sağlıklı Kent" vizyonuyla şehrin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretiyor. Bu kapsamda 20 ilçede hizmet veren Hasta Nakil Ambulansı, ihtiyaç sahibi ve yatağa bağımlı vatandaşların imdadına yetişiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hasta Nakil Ambulansı, 1 Nisan 2024- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 bin 298 ihtiyaç sahibi ve yatağa bağımlı hastaya nakil hizmeti verdi.

Yakın Çözüm Merkezi'nden randevu oluşturuluyor

Hasta Nakil Ambulansından hizmet almak isteyen vatandaşlar 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi'nde randevu oluşturabiliyor. Hasta nakil ekiplerinin randevu sistemine göre gelen yoğun talepleri karşıladıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürü Dr. Sabriye Aksoy, "Yatağa bağımlı hastalarımıza ambulanslarımızla nakil hizmeti veriyoruz. Evden hastaneye, hastaneden de eve nakillerini Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetiminde yapıyoruz. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Yatağa bağımlı vatandaşlarımız Yakın Çözüm Merkezinden talep oluşturuyor. Talepler bizim çağrı merkezimize düşüyor. Sonrasında randevu oluşturuyoruz. Ancak bizden hizmet alan, randevu verdiğimiz vatandaşlarımız herhangi bir sebeple hastane randevuları, taburculuk durumları iptal edilirse veya taburculuk ileri bir tarihe verilirse anında bize ulaşıp randevularını iptal etmesi, sıradaki vatandaşların mağduriyetlerini giderecektir. " ifadelerini kullandı.

20 ilçede etkili ve hızlı nakil hizmeti

Hasta Nakil Ambulansı Merkez istasyonda 4 ambulans ve 8 personelle hizmet verirken, Bandırma Hasta Nakil İstasyonu'nda 1 ambulans 3 sağlık personeli ve 4 çağrı merkezi personeli ile 20 ilçede vatandaşlara kesintisiz hizmet sürüyor. Başkan Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların nakil ihtiyaçlarını karşılayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hastaları güvenli bir şekilde evlerinden hastaneye, hastaneden de evlerine ulaştırıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir, 3.298 Yatağa Bağımlı Hastaya Nakil Hizmeti Verdi - Son Dakika

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