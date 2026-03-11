Büyükşehir'in bereket sofrası Edremit'te kuruldu - Son Dakika
Büyükşehir'in bereket sofrası Edremit'te kuruldu

11.03.2026 15:21  Güncelleme: 15:23
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit'te düzenlenen iftar programında binlerce kişiyle bir araya geldi. Akın, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 20 ilçeye hizmet götürdüklerini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit'te binlerce kişiyle aynı iftar sofrasında buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akın, 20 ilçeye kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak hizmet götürdüklerini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit'te kurulan iftar sofrasında hemşehriyle birlikte orucunu açtı. Büyükşehir Belediyesinin Edremit Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlediği iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Akın, iftar öncesi CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş'ı ziyaret etti. Ardından Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı ve esnaf odalarını ziyaret etti. Ziyaretler sonrasında iftar alanına geçen Akın, masalara tek tek uğrayarak hemşehrileriyle selamlaştı. Onların taleplerini ve isteklerini de not alan Akın, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Edremitli hemşehrilerinin Ramazan ayını kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ramazan ayı birbirimizi anlama, sabretme ve dayanışma ayıdır. Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'in 20 ilçesinde hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak hemşehrilerimizle buluşuyoruz. İftar sofrasına birlikte oturuyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Hep söylüyorum. Edremit'te yeniden söylüyorum. Balıkesir benim derken bunu içtenlikle söylüyorum. Tek istediğim bu güzel ailenin hayırlı bir evladı olmak. Birlik ve beraberlik içerisinde hemşehrilerimizle yan yanayız. Türkiye'nin en büyük coğrafyasına sahip şehrimizde eğer bir ailemiz veya bir çocuğumuz yatağa aç giriyorsa kendimi bundan sorumlu addederim. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmadığımız gibi Ramazan ayında da yalnız bırakmıyoruz. Yardımlarımızı da sağ elin verdiğini sol el görmeden ulaştırıyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Bizde parti ayrımı yoktur. Balıkesir'de hangi partiden hangi anlayıştan olursa olsun hiç kimseyi ayırmıyoruz. Balıkesir'in 20 ilçesinde herkesi kucaklayıp birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güzel yaşandığı müstesna bir ay olduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Binlerce kişiyle aynı sofrada buluşmak, lokmayı paylaşmak ve aynı dualarda buluşmak çok büyük bir değerdir. Edremitli hemşehrilerimizi aynı sofrada buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyorum." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

