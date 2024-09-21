Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, BM'de Sürdürülebilir Kalkınma Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, BM'de Sürdürülebilir Kalkınma Projelerini Tanıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, BM\'de Sürdürülebilir Kalkınma Projelerini Tanıttı

Ahmet Akın, New York'taki 'Şehirler 2030'a Geri Sayıyor' girişimi lansmanında, Balıkesir'in sürdürülebilir kalkınma projelerini Birleşmiş Milletler'de tanıtarak dünya ile iyi örneklerin paylaşılacağını belirtti.

21.09.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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ABD'nin New York şehrinde düzenlenen "Şehirler 2030'a Geri Sayıyor" girişimi lansmanı ile yerel ve bölgesel toplantılar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ahmet Akın "Dünyadaki iyi örnekleri alıp kendi örneklerimizi de dünyaya tanıtacağız." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde, UCLG Dünya Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak bazı temaslarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Cities Countdown to 2030" (Şehirler 2030'a Geri Sayıyor) girişiminin lansmanına katıldı. New York ziyaretinde yerel ve bölgesel toplantılarda yer alan Başkan Ahmet Akın, üç günlük programın ardından değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir'i geleceğe taşıyacak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bahseden Başkan Akın, ekonomik kalkınmadan sosyal kültür faaliyetlerine, çevresel sürdürülebilirlikten sosyal sorumluluğa kadar her alanda Balıkesir için geliştirdikleri projeleri BM'de paylaştıklarını dile getirdi.

"Dünyadaki iyi örnekleri değerlendireceğiz"

Birleşmiş Milletler'de yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Ahmet Akın "31 Mart seçimlerinden sonra, seçildikten yaklaşık 3,5 ay sonra UCLG, yani 240 bin belediyenin içinde olduğu 140 ülkeden oluşan Dünya Belediyeler Birliği'nin Başkan Yardımcısı olarak seçildim. Bu süreç çerçevesinde şu anda Birleşmiş Milletler'deyiz, üç günlük bir program için. İlk toplantılarımızı bugün gerçekleştirdik. Burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ve diğer ülkelerden gelen belediye başkanlarıyla bir araya gelerek görüşmelerimizi yaptık. Konuşmalar yaptık. Bu süreçte amacımız; Türkiye'nin ve Belediyemizin yapmak istediği sürdürülebilir kalkınma projelerini ortaya çıkarmak neler yaptığımızı burada anlatmak ve dünyadaki iyi örnekleri de alıp değerlendirmek. Kendi örneklerimizi de bütün dünyaya tanıtmak için; yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, sıfır karbona geçiş gibi süreçleri tamamlayabilmek için toplantılarda bir araya geldik" dedi.

"Sürdürülebilir bir gelecek için yol haritamızı BM' de paylaştık"

Balıkesir'de gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek projelerinden BM'de bahsettiğini ifade eden Başkan Ahmet Akın "Balıkesir'de gerçekleştirdiğimiz projeler, gerçekleştireceğimiz ilave projeler; çevresel sürdürülebilirlikten sosyal sorumluluğa, ekonomik kalkınmadan sosyal kültürel faaliyetlere ve kentin turizm faaliyetlerini de kapsayan birçok aktiviteyi hayata geçirmek ve bu konuları seslendirdik. Özellikle iklim çalışmalarıyla ilgili farkındalık oluşturacak, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmamızı, yol haritamızı Birleşmiş Milletler'de paylaştık" ifadelerini kullandı.

Lowe'den Türkiye ve Balıkesir'e övgü

Türkiye ve Balıkesir'i çok sevdiğini dile getiren Gambia Banjul Belediye Başkanı Rohey Malick Lowe "Ülkeyi çok fazla sevdiğimi söylemek istiyorum. Burası benim ikinci evim ve bu ülke, buranın insanları hakkında sevdiğim bir şey var. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok bağlılar. Türkiye'den gelen belediye başkanları her zaman çok bağlı ve kararlı oluyorlar. Ülkelerini göstermek ve görünür kılmak istiyorlar. Başta biz, 'gelişmekte olan ülkeler' olmak üzere şunu söylemek istiyorum; kocaman bir teşekkür etmek istiyorum, sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Balıkesir'de yaptığımız çalışmaları dünyaya anlatacağız"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri başarılı çalışmaları dünyaya anlatacaklarını belirten Başkan Ahmet Akın "Bizler burada hem ülkemizi hem memleketimizi hem de Balıkesir'imizi temsil ediyoruz ve bunu da en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Sürdürülebilir politikalarla, sürdürülebilir çalışmalarla; çevreci, iklime dayanıklı sürdürülebilir çalışmalarımızı hem tüm Türkiye'de hem Balıkesir'de hem de dünyadaki yaptığımız bu çalışmaları anlatacağız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, BM'de Sürdürülebilir Kalkınma Projelerini Tanıttı - Son Dakika

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