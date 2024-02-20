Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Savaştepe\'de İlgiyle Karşılandı

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Savaştepe'de büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Savaştepe'de yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, ilçenin her noktasında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile yeni terminal binası inşasının sürdüğünü söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Savaştepe İlçesi'ni ziyaret ederek, Pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Savaştepeliler tarafından büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılanan Başkan Yılmaz'a Cumhur İttifakı Savaştepe Belediye Başkan Adayı Ümmet Şamil Zengin de eşlik etti.

'Savaştepe'nin yanındayız'

Seçildikleri günden bu yana Savaştepe'nin yanında olduklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Savaştepe'de kırsal kalkınmadan ulaşıma, alt yapı ve üst yapı yatırımlarından çevre korumaya kadar birçok alanda önemli proje ve yatırımları hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Savaştepe'nin desteğini arkamıza alarak şehrimizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Terminal inşası sürüyor

"Hedefimiz, şehrimizin tamamını eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na daha yakışır bir seviyeye getirmektir" diyen Başkan Yücel Yılmaz, Savaştepe'de kurdukları Damızlık Üretim Tesisi başta olmak üzere tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak ve üreticilerin elini güçlendirmek amacıyla ilçeye büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi. Savaştepe Terminali'nin inşasına devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, Büyükşehir olarak ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürdüklerini belirtti. - BALIKESİR