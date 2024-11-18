Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe\'de Yeni Otobüs Terminalini Açtı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe'de yeni otobüs terminalini hizmete açtı. Yılda ortalama 12 bin araç ve 160 bin vatandaşa hizmet verecek olan terminalin açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Savaştepe'mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Savaştepe'ye kazandırılan Otobüs Terminali hizmete açıldı. İlçenin önemli bir ihtiyacı olan terminal, 4 bin 200 metrekare alan üzerinde 5 yazıhane, 7 peron, bir kafe ile kapalı ve açık alanlardan oluşuyor. Yılda ortalama 12 bin araç ve 160 bin vatandaşa hizmet verecek terminalin açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, CHP Savaştepe İlçe Başkanı Ahmet Ali Atalay, BTT Genel Müdürü Ömür Mustafa Boyuer, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Ayrımcı yönetim anlayışı bitti

Planlı ve programlı bir şekilde kazanan Balıkesir'i hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in artık ayrımcılık yapılarak yönetilen bir şehir olmadığını söyledi. Hiçbir ayrım yapılmadan 20 ilçeye aynı hizmetin gitmesi için çalışan bir büyükşehir yönetiminin olduğunu belirten Akın, şöyle konuştu: "Yakın Çözüm ekibi kurduk. 3-4 gün boyunca Savaştepe'de muhtarlarımızı ziyaret etti. Köy kahvelerimizde vatandaşlarımızı ziyaret etti. Çünkü gidemezsek ne olduğunu bilemeyiz. Biz, Balıkesir'in çocuklarıyız. Bu memleketin evladıyız. Bizler Kuvayi Milliyeciyiz. Milli birliğe ve beraberliğe inanan insanlarız. Biz de ayrı gayrı olmaz. Bizde birlik olur, beraberlik olur. Bizim bölgemizde birisinin acısı olduğu zaman hepimizin canı yanar. İşte o nedenle bedavadan söylemiyorum. Size en yakın Ahmet Akın."

Yılda 160 bin yolcu ağırlayacak

Savaştepe Belediye Başkanıyla da hep istişare halinde olduklarını belirten Akın, ihtiyaç duyulan yolların bütün planlamalarının yapıldığını söyledi. Yaklaşık 4 aydır yol ve asfaltlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Akın, "Balıkesir'imin ilçelerinde Allah'ın izniyle asfaltlanmayan yol kalmayacak hemşerim. Size bunun sözünü veriyoruz." dedi. Savaştepe'nin ulaşım anlamında çok stratejik bir konumda olduğuna değinen Akın, "Kentinize misafirler, geldiği zaman ilk terminallerimizi görüyor. Onun için bunun altyapısı da görüntüsü de çok önemli. Yaklaşık 4 bin 200 metrekare bir alan üzerinde kuruldu. Burada 5 adet yazıhanemiz var. 7 adet peronumuz ve bir adet kafemiz mevcut. Ayrıca dini vecibelerimizi yerine getirmek için vatandaşlarımızın mescitleri hazır durumdadır. Burada yaklaşık yılda 12 bin araca ve 160 bin vatandaş. Hizmet edeceğiz. Savaştepe'mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." şekline konuştu. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile birlikte Savaştepe'yi defalarca ziyaret ettiklerini söyleyen Akın, Milli Mücadelenin merkezi Savaştepe'nin her şeyin en iyisini hak ettiğini söyledi.

Arkamızda duran bir başkanımız var

Bugün Savaştepe'yi gören bir Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Bugüne kadar buraya bakılmadığı için göremediler. Ama bugün yüreği de Savaştepe'yle atan bir büyükşehir belediye başkanı var. Çalışkan bir ilçe belediye başkanımız var. Yıllardır yapılmayan bir otogar bugün burada hayata geçti" İfadelerini kullandı.

Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın da arkamızda olduğunu hissediyoruz ve ona çok teşekkür ediyorum. Savaştepe'mizde belirli sorunlarımız var ama inşallah bunları bu süreç içinde çözeceğiz. Büyükşehir belediye başkanımız arkamızda durduğu sürece her sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yeni otobüs terminalimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR