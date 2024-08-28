Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan Şehir Çalıştayı düzenledi

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(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde şehrin geleceğini şekillendirmek ve stratejik bir kalkınma planı belirlemek amacıyla "2025-2029 Stratejik Plan Şehir Çalıştayı" düzenlendi. Sürdürülebilir ve dinamik bir kent oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın, "74 yıl sonra Kuvayımilliye'nin kenti Balıkesir'imizde yeni bir sayfa açtık. Balıkesir'imizi bilim ve aklın ışığında yöneteceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2025-2029 Stratejik Plan Şehir Çalıştayı çok sayıda akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve şehir paydaşının katılımıyla Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 10 oturum ve 5 panelden oluşan çalıştayda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin orta ve uzun vadeli amaçları ele alındı. Temel ilke ve politikaların, hedef ve önceliklerin masaya yatırıldığı çalıştayda şehrin 5 yıllık kalkınması adına izlenecek yol haritası çıkarıldı.

Çalıştayın hazırlık sürecinde Balıkesir'i geleceğe taşıyacak temalar; 'Kentsel Ulaşım ve Altyapı', 'Dirençli ve Güvenli Şehir', 'Çevre ve İklim Değişikliği', 'Tarım ve Kırsal Kalkınma', 'Ekonomik Kalkınma ve İstihdam', 'Sağlık ve Sosyal Hizmetler', 'Kültür Sanat ve Spor', 'Turizm ve Tanıtım', 'Teknoloji', 'İnovasyon ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi' olarak belirlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 2025-2029 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında düzenledikleri 'Şehir Çalıştayı'na Mayıs ayından itibaren hazırlık sürecine katkı sunan herkese teşekkürlerini ileten Akın, şunları söyledi:

"Tüm krizlerle mücadele edebilmek için aklın ve bilimin ışığında ve planlamayla hareket etmek zorundayız"

"Dünyada kentlerin nüfusu hızlı bir şekilde artıyor; 2050'ye kadar dünya nüfusunun üçte ikisinin de kentlerde yaşayacağı öngörülüyor. Artan nüfus çevre, gıda, su ve sağlık gibi alanlarda da maalesef birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Ne yazık ki, özellikle geçtiğimiz son on yılda; dünyamızda ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizler, iklim krizi, salgınlar ve afetler karşısında kentlerimizin de ne kadar kırılgan olduğunu, planlama ve hazırlık olmadığında krizleri yönetmenin ne kadar güç olduğunu ve bu krizlerin yarattığı yıkıcı sonuçları hep birlikte görmek zorunda kaldık. Geçmiş yıllarda 'krizler kapımızda' derken artık krizler soframızda, çocuklarımızın beslenme çantasında, emeklimizin lambasını yakmadan oturduğu odasında, çiftçimizin sürmekten vazgeçmek zorunda kaldığı tarlasında… Kriz, iş görüşmesine giderken yol parasını dert edinen gençlerimizin cebinde. Kriz artık suyumuzda, ormanımızda, soluduğumuz havada. Bu nedenle; merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, özel sektör ve yurttaşlar olarak, topyekün, bir zeminde buluşmak için çabamız var. Tüm bu krizlerle mücadele edebilmek için birlik içinde, aklın ve bilimin ışığında ve planlamayla hareket etmek zorundayız. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, 74 yıl sonra Kuvayımilliye'nin kenti Balıkesir'imizde yeni bir sayfa açtık.

"Atılacak her adımda Balıkesirli hemşehrilerimle istişare ediyoruz"

Ne yazık ki plansızlık nedeniyle yıllar boyunca bu kentin çok sayıda sorununun biriktiğini görüyoruz. Bizim amacımız; altyapısı tamamlanmış, herkes için adil bir yaşam sunan, ulaşım ağı gelişmiş ve teknolojik çağa uydurulmuş, yapılı çevrenin afetlere karşı dayanıklı hale geldiği, tarımsal üretimde güçlü, ekolojik dengeyi gözeterek turizm, kültür-sanat ve spor gibi alanlarda gelişen, tarihine ve değerlerine sahip çıkan, özgünlüğünü koruyan, küresel ölçekte 'yaşanabilir kentler' arasında olma iddiasını ortaya koyan bir Balıkesir'i, birlikte tasarlamaktır. Doğru planlamayla ve kentin tüm aktörlerinin iş birliği içinde çalışmasıyla bu amaçlarımıza ulaşacağımız ben yürekten inanıyorum. Kentimizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve Balıkesir'imizi hak ettiği noktaya taşımak için önceliğimiz; yönetim anlayışımızın esasları olan ortak aklı, planlamayı ve katılımcılığı tüm süreçlerimizin odağına koyuyoruz. Atılacak her adımda Balıkesirli hemşehrilerimle istişare ediyoruz. Fikirlerini almak için mücadele ediyoruz. Kurduğumuz 'Yakın Çözüm' ekibiyle yüzlerce genç kardeşimle; her ilçede, her alanlarda yapılması gereken ve yapılan işleri sorgulama fırsatı buluyoruz. Balıkesir'imizin her bir noktasını tüm detaylarıyla çalışıyoruz. Sesini duymadığımız, kapısını çalmadığımız tek bir yurttaşımız kalmayana kadar da bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sorunları birlikte konuşup, çözümleri birlikte oluşturmak aslında yöneticiler için en olması gereken olaydır. Balıkesir'in geleceğini, hemşehrilerimle birlikte planlamaya çalışıyoruz. Bu kentin geleceğine, Balıkesirlilerin karar vermesi için çalışıyoruz.

"Toplamda 10 binin üzerinde katılımcının katkı sunduğu bir süreci yürüttük"

Balıkesir'imizin Körfez, Kuzey ve Güney olmak üzere üç bölgesinde gerçekleştirdiğimiz Stratejik Plan Bölge Toplantıları'nda ilçe belediyelerimizin yöneticileri ile görüşerek kentimizin mevcut sorunlarına ve çözüm için bilgi alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda ayrıca muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu temsilcileri ve esnafımızla ayrı ayrı bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. ve tabii ki Balıkesir'in geleceğinde asıl söz sahibi olan vatandaşlarımızı da sürece dahil ederek anket çalışmaları gerçekleştirdik. Belediye çalışanlarımız ve iştirak şirketlerimizin de katılımıyla, toplamda 10 binin üzerinde katılımcının katkı sunduğu bir süreci yürüttük.

"İlk iş olarak Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı'mızı kurduk"

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben değil, sizlerin de hayallerini gerçekleştirebilmek için Vizyon 2050 Stratejik Planı'nı ortaya koyuyoruz. Bu stratejik planımızda krizleri ve afetleri öngören; adil bir düzenin kurulması için büyük bir çaba gösteren, Balıkesir'in her alandaki potansiyelini ortaya koyan bir belge sonuçlanacak. Bu bağlamda Vizyon 2050; dayanıklı, dayanışmacı, yaratıcı, eşit ve adil, hatırlayan ve koruyan, şeffaf ve daha yaşanabilir bir Balıkesir için yol haritası hazırlıyoruz. Bu yol haritasını, bu kentte yaşayan herkes ile birlikte hazırlıyoruz. Çalışmalarımızı kurumsal bir düzeyde yürütmek adına, seçim döneminde de söz verdiğimiz gibi, ilk iş olarak Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı'mızı kurduk. Bütün bu çalışmaları, bütün bu yönetimi bilimin ve aklın ışığında Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı'mızla birlikte yürütüyoruz. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı, kentimizin geleceğini veriye dayalı bir şekilde planlamak; kentsel strateji ve politikalarımızı geliştirecek ve planlı kalkınmayı sağlamak adına kentimizin tüm paydaşlarıyla birlikte çalışacak. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı, Balıkesir'imizin geleceğine ve kalkınmasına katkı sunmak isteyen herkesin fikrine açık olacak. Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışıyla 'önce insan' denilen anlayışı hayata geçireceğiz. Belediye Başkanı sadece insanların değil doğanın ve sokakta yaşayan can dostlarımızın da belediye başkanıdır. Onun için de mücadele ediyoruz. Onun için de yol haritamızı belirledik. Farkındalık yaratmak adına 'Sahipsiz bırakmıyoruz, sahip çıkıyoruz' diye bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya da destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ortak akılla ve planlamayla Balıkesir'in zenginlikleri açığa çıkacak."