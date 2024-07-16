Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi\'nde Belediye-İş Sendikası Yetkili Sendika Oldu

Yerel

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından başta Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesinde yaşanan yönetim değişikliğiyle birlikte çalışanlar da anayasal sendika seçme haklarını Belediye-İş'ten yana kullandı.

Belediye-İş Sendikası Büyükşehir Belediyesinde yüzde 50, Altıeylül Belediyesinde de de yüzde 90'lık üye kaydıyla yetkili sendika oldu. Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Güney Demirdaş sendikanın Balıkesir Şube Başkanlığında işçi temsilcileriyle bir araya gelerek Büyükşehir ve Altıeylül Belediyelerindeki yetkiyi aldıklarını duyurdu. Genel Başkan Yardımcısı Demirdaş Belediye-İş Sendikası'na Büyükşehir Belediyesinde çalışan 3 bin 350 işçiden yüzde 50'den fazlasının, Altıeylül Belediyesinden ise 500'ün üzerinde çalışanın özgür iradeleriyle katıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Personel A.Ş, BASKİ ve Altıeylül Belediyesi'nde işçi temsilcileriyle bir araya gelen Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Güney Demirdaş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belediye-İş Sendikası, gücünü üyesinden yani tabandan alan, bazı sendikalar gibi talimatla üye yapmayan, Türkiye'nin en itibarlı sendikalarından biridir. Sendikamız, örgütlenme çalışmalarını öteden beri bu anlayışla ve ilkelerle yürütmektedir. 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından, ülkemizin birçok yerinde işçinin anayasal sendika seçme tercihine saygı duyan, emeğe, alın terine önem veren, demokrasiyi ve adaleti ön planda tutan belediye yönetimlerinin işbaşına gelmesiyle birlikte işçi kardeşlerimiz anayasal sendika seçme haklarını kullanarak istedikleri sendikaya üye olmaya başladılar. Bu yerlerden biri de uzun zamandır sendika baskısı altında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesiydi. 3 bin 350 arkadaşımızın çalıştığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde işçi kardeşlerimiz, ilk günden itibaren büyük bir coşkuyla ve kararlılıkla sendikamız Belediye-İş'e üye oldular." - BALIKESİR