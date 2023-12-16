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Balıkesir Büyükşehir, yeni toplu taşıma araçlarını görücüye çıkardı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir, yeni toplu taşıma araçlarını görücüye çıkardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Aralık'ta hizmete alacağı otobüsleri, şehrin farklı noktalarında sergilemeye başladı. 58 yeni araç, 19 Aralık'ta hizmete alınarak vatandaşların kullanımına sunulacak. Araçlar, şehir merkezinde sergileniyor ve vatandaşlar tarafından inceleniyor. Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılmak üzere 209 yeni araç alarak yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yaptı.

16.12.2023 - 10:35,
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Balıkesir Büyükşehir, yeni toplu taşıma araçlarını görücüye çıkardı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19 Aralık'ta hizmete alacağı otobüsleri, şehrin farklı noktalarında sergilemeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ile Toplu Taşıma Anonim Şirketi bünyesinde kullanılmak üzere 58 yeni araç, 19 Aralık Salı günü saat 13.00'te hizmete alınarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Yeni araçlar, şehir merkezinde 3 ayrı noktada vatandaşların incelemesi için hizmete alım gününe kadar sergileniyor. Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi, Şeyh Lütfullah Camisi Meydanı ve Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda sergilenen araçlar, vatandaşlar tarafından ilgiliyle inceleniyor. Alanda bulunan görevliler tarafından araçlar hakkında bilgi veriliyor.

1 milyar liralık kamu yararı

Yeni alımlarla birlikte 2019 yılından bu yana 209 yeni aracı bünyesine katan Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kullanılmak alınan araçlara yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yaptı. Önceden gerçekleştirdiği sipariş ve ödemelerle günümüz değeri 1,5 milyar lira olan araçlar, 3'te 1'i fiyatına alınarak kamu yararı sağlandı.

Konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Toplu Taşıma AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Aygün "2019 yılında Yücel Yılmaz Başkanımızın göreve gelmesinden bu yana 209 adet yeni toplu taşıma aracını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunlardan 65 tanesi doğal gazlı sıfır emisyonlu çevre dostu otobüslerimiz. Son olarak 19 Aralık Salı günü saat 13'de açılışını yapacağımız bu otobüslerle birlikte toplam 209 aracı hizmete almış olacağız. Vatanımıza, milletimize, Balıkesir'imize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir, yeni toplu taşıma araçlarını görücüye çıkardı
Kaynak: İHA
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