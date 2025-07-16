Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Baıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Binlerce Balıkesirlinin katıldığı programda, 9 yıl önce yaşanan darbe girişiminde şehit olanlar anıldı.

Balıkesir Valiliği önündeki Milli İrada Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, bazı partilerin il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı ve ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda günün anlam ve önemine binayen şiirler okundu.

Meydanda toplanan vatandaşlar ile protokol üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak izledi. Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İletişim Daire Başkanlığı'nın 15 Temmuz ile ilgili izlediği videolar izlendi.

15 Temmuz Gazisi ve aynı zamanda Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, 15 Temmuz'u unutmayıp unutturmayacaklarını söyledi. Tarihin tekerrür etmemesi için tarihten ders alınması gerektiğini ifade eden Tümgeneral Alkan, "Bundan sonraki görevimiz bir yandan FETÖ ve FETÖ benzeri ihanet şebekeleriyle kararlılıkla mücadele ederken diğer taraftan da gelecek nesillerimizin bizim yaşadığımız acıları yaşamaması için FETÖ ve benzeri terör örgütlerinin gerçek yüzünü daha iyi anlatmak, unutmamak ve unutturmamaktır" dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ ve onun arkasındaki karanlık güçlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yapısı, bölünmez bütünlüğü ve milli iradeyi hedef aldığını hatırlatarak, "O gece, işte tüm bu hainliklere, bu alçak girişimlere karşı tankların önüne yatan, kurşunlara göğsünü siper eden milyonlarca insan, bu ülkenin sahipsiz olmadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın çağrısıyla bu millet yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla erkeğiyle yediden yetmişe adeta sel gibi akarak, demokrasisine, ülkemizin geleceğine sahip çıktı. Tarihimizde nice kahramanlıklar ile destanlar yazan aziz milletimiz güvenlik güçlerimizle birlikte bu alçaklara bu hainlere geçit vermedi, fırsat vermedi" dedi.

Programda 15 Temmuz Şehitler Anıtından başlatılan "Sancak Koşusu" farklı daldan sporcuların sancağı tören alanına getirmesi ve Vali İsmail Ustaoğlu'na teslim etmesiyle devam etti. Vali Ustaoğlu daha sonra sporculara başarı belgesi takdim etti.

Hain darbe girişimi gecesi minarelerden yükselen ve 15 Temmuz ruhunda ayrı bir yeri olan sala yine aynı saatte tüm Balıkesir Camilerinde 00.13'te okundu. - BALIKESİR