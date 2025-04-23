Balıkesir'de 2. Çocuk Sporları Şenliği Ödül Töreni coşkuyla yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Balıkesir'de 2. Çocuk Sporları Şenliği Ödül Töreni coşkuyla yapıldı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 2. Çocuk Sporları Şenliği ödül töreni ile sona erdi. 350 çocuğun katıldığı şenlikte, çeşitli spor dallarında yarışan çocuklar ödüllerini aldı. Törende eğlenceli etkinlikler ile dans gösterileri de gerçekleştirildi.

23.04.2025 12:18  Güncelleme: 12:25
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Balıkesir'de Çocuk Sporları Şenliği ödül töreni ile sona erdi

BALIKESİR - Burhaniye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Çocuk Sporcular Şenliği tamamlanırken, dereceye giren küçük sporcular için ödül töreni düzenlendi. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ödül töreni öncesi salon girişinde çocuklara yüz boyama, ok atma ve karate etkinlikleri yapıldı.

Burhaniye de İlçe Spor Müdürlüğünün 14-22 Nisan tarihlerinde düzenlediği Çocuk Sporları Şenliğine yaklaşık 350 çocuk katılırken, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen ödül töreninde de büyük coşku yaşandı. Sporcu çocuklar dans gösterileri yaparken, yerel sanatçı Anıl Aydınlığil de çocuklarla birlikte şarkı söyledi. Dereceye giren çocukların ödülleri de Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakan Dereli, Cezaevi Jandarma Komutanı Engin Demir, Ak Parti Burhaniye İlçe Başkanı Selman Aktay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan tarafından verildi. Ödül törenine öğrenci velileri de katıldı. Şenliğin ikincisini düzenlediklerini kaydeden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan, " 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle bu yıl ikincisini düzenlemiş olduğumuz Çocuk Sporcular Şenliğine ilçemizde yaklaşık 350 çocuk sporcu katıldı. Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak düzenlemiş olduğumuz şenliğe, basketboldan voleybola, masa tenisinden parkur oyunlarına, tekvandodan cimnastiğe birçok spor branşında 350'ye yakın çocuk katıldı. 14-22 Nisan tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz şenlikte çocuklar hem eylendiler, hem oynadılar. Hem de birbirleriyle yarışmanın zevkini yaşadılar. Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak Cumhuriyeti teslim edeceğimiz gençleri, bilimde, sanatta ve sporda elimizden geldiğince geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. . Bu gün de, yapmış olduğumuz etkinliklerin ödül ve madalya töreni vardı. Çocuklarımız bu gün ödül ve madalya töreninde emeklerinin karşılığı olarak büyük sevinç ve mutluluk yaşadılar" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de 2. Çocuk Sporları Şenliği Ödül Töreni coşkuyla yapıldı - Son Dakika

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