Büyükşehirden "20 İlçe Her Ay Yeni Bir Rota" projesi

Sahilleri, doğası ve tarihiyle eşsiz güzelliklere sahip Balıkesir'i tanıtmak ve sağlıklı bir yaşam için sporla buluşturmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının hayata geçirdiği "20 İlçe Her Ay Yeni Bir Rota" projesini hayata geçirdi. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği yürüyüşe katılmak isteyenler için Büyükşehir Belediyesi tarafından Edremit Kaz Dağları Hanlar bölgesine; Merkez, Edremit, Havran ve Kepsut'tan ücretsiz otobüs kaldırıldı. Kaz Dağlarının eşsiz doğası ile dopdolu bir hafta sonu geçiren doğaseverler, projeye tam not verdi. İlki Edremit Kaz Dağları Hanlar Bölgesine düzenlenen yürüyüşler her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilecek. Kaz Dağları'nın eşsiz doğası eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe farklı ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR