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Balıkesir'de Antik Festival Başladı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen Adra'Fest başladı. Festival kapsamında antik Roma hamamı içinde çekilen resimler sergilenecek ve konserler düzenlenecek.

10.08.2024 14:52
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SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Adra'Fest başladı. Burhaniye- Ören Adramytteion Kazı Evi'nde düzenlenen konserle başlayan festivalde, antik Roma hamamı içinde antik kıyafetlerle çekilen resimler de sergilenecek. Festival, 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

Burhaniye, 9- 18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Uluslararası Adra'Fest  2024 Festival Akademisi'ne ev sahipliği yapıyor. Antik Adramytteion kentinin bulunduğu Ören Mahallesi'ndeki etkinlik, Burhaniye'den başlayarak Edremit Körfezi'nin çeşitli noktalarında toplamda 20 konserle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Festival süresince ilçenin değişik yerlerinde konser ve atölye çalışmaları yapılacak. Ayrıca akademisyenler yörede yapılan kazılarla ilgili bilgiler verecek. Antik Roma hamamında antik kıyafetlerle fotoğraf çekimi yapıldı.

Çekimde görev alan Seda Özer, "Bu antik kıyafetleri giyerek çok güzel bir çekim yaptık. Bu çekimde olmaktan çok mutluyum" dedi. Adra'Fest Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ise, "Bugün başlayıp 18'inde bitmek üzere orkestra kampımız, aynı zamanda orkestra konserlerimiz, oda müziği konserlerimiz ile birlikte kültür ve sanat içerikli etkinlikler düzenlemekteyiz. Kültürel mirası olan Adramytteion antik kenti ve çevresi olan etkinlik alanı içindeki kazı alanlarında kültürel miras adı altında farkındalık oluşturmak içinde bazı etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerin içerisinde antik kıyafetlerle birlikte antik kazı yeri olan Roma hamamı içerisinde bu kıyafetler ile birlikte bir sergi projesi yatık. Bu projenin fotoğraflarını çektikten sonra bu günden itibaren görülebilecek şekilde sergileyeceğiz" dedi.

Balıkesir\'de Antik Festival Başladı
Kaynak: ANKA

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