Balıkesir\'de Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Balatlı Mahallesi'nde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 45 AJF 300 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir İtfaiyesi Bigadiç Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.