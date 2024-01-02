 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de 'Askıda Kırtasiye' Uygulaması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de 'Askıda Kırtasiye' Uygulaması Başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ekonomik kriz nedeniyle askıda ekmek ve yemek uygulamasının ardından 'askıda kırtasiye' uygulaması da başladı. Kırtasiye işletmecisi Tuncay Civelek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Uygulama destek görerek okul sezonunda 15-20 bin liralık kırtasiyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

02.01.2024 - 13:28,
Abone Ol

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde artan ekonomik kriz nedeniyle askıda ekmek ve yemek uygulamasının ardından 'askıda kırtasiye' uygulaması da başladı. Kırtasiye işletmecisi Tuncay Civelek, "Alışveriş yapanlar gönüllerinden ne koparsa bırakıyorlar. Biz de ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Görüldüğü gibi kırtasiye askımız var. Oraya verilenleri alınanlara hepsini yazıyoruz. İhtiyacı olan herkese yardımcı oluyoruz" dedi.

Burhaniye'de Saip Hoca Bulvarı'nda kırtasiye dükkanı işleten 37 yaşındaki Tuncay Civelek, askıda kırtasiye uygulaması başlattı. Uygulamayı işletmenin duvarına astığı bir levha ile duyuran Civelek, destek gördüğünü söyledi. Civelek, okul sezonunun başlangıcından itibaren 15-20 bin liralık kırtasiyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMCI OLUYORUZ"

Tuncay Civelek şunları söyledi:

"Burhaniyelilere hizmet veriyoruz. Askıda kırtasiye malzememiz var. Burhaniye'de değerli esnaflarımız olsun, diğer müşterilerimiz olsun bizlere destek veriyorlar. Alışveriş yapanlar gönüllerinden ne koparsa bırakıyorlar. Biz de ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Görüldüğü gibi kırtasiye askımız var. Oraya verilenleri alınanlara hepsini yazıyoruz. İhtiyacı olan herkese yardımcı oluyoruz. Bazen veliler geliyorlar, cebinde parası olmuyor. İhtiyacı olanlara çantasından defterine ve kalemine kadar ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bazı yerlerde askıda ekmek ve yemek gibi uygulamalar var. Biz de ablamla böyle bir uygulama yapalım dedik. 2 yıldan beri de devam ettiriyoruz. Burhaniye'de böyle bir şey yoktu. Çok destek aldık. Herkes de yardımcı oluyor. Yani şu ana kadar bu sezonda rakam olarak 15-20 bin liraları bulduk. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz. Uygulama devam edecek."

Hakan Başkaya, "Komşu esnaflarımızdan kırtasiye böyle bir uygulama başlatarak tüm öğrencilere yardımda bulunuyor. Biz de destekliyoruz. Uygulama yaygınlaştırılmalı" dedi.

Balıkesir\'de \'Askıda Kırtasiye\' Uygulaması Başladı
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Alışveriş, Balıkesir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de 'Askıda Kırtasiye' Uygulaması Başladı - Son Dakika


14:15
Ayşenil Şamlıoğlu: Oyunculuk kariyerimde zorluklarla karşılaştım Ayşenil Şamlıoğlu: Oyunculuk kariyerimde zorluklarla karşılaştım
13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47
Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47 Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:24:51. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de 'Askıda Kırtasiye' Uygulaması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement