Balıkesir\'de \'Askıda Kırtasiye\' Uygulaması Başladı

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde artan ekonomik kriz nedeniyle askıda ekmek ve yemek uygulamasının ardından 'askıda kırtasiye' uygulaması da başladı. Kırtasiye işletmecisi Tuncay Civelek, "Alışveriş yapanlar gönüllerinden ne koparsa bırakıyorlar. Biz de ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Görüldüğü gibi kırtasiye askımız var. Oraya verilenleri alınanlara hepsini yazıyoruz. İhtiyacı olan herkese yardımcı oluyoruz" dedi.

Burhaniye'de Saip Hoca Bulvarı'nda kırtasiye dükkanı işleten 37 yaşındaki Tuncay Civelek, askıda kırtasiye uygulaması başlattı. Uygulamayı işletmenin duvarına astığı bir levha ile duyuran Civelek, destek gördüğünü söyledi. Civelek, okul sezonunun başlangıcından itibaren 15-20 bin liralık kırtasiyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMCI OLUYORUZ"

Tuncay Civelek şunları söyledi:

"Burhaniyelilere hizmet veriyoruz. Askıda kırtasiye malzememiz var. Burhaniye'de değerli esnaflarımız olsun, diğer müşterilerimiz olsun bizlere destek veriyorlar. Alışveriş yapanlar gönüllerinden ne koparsa bırakıyorlar. Biz de ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Görüldüğü gibi kırtasiye askımız var. Oraya verilenleri alınanlara hepsini yazıyoruz. İhtiyacı olan herkese yardımcı oluyoruz. Bazen veliler geliyorlar, cebinde parası olmuyor. İhtiyacı olanlara çantasından defterine ve kalemine kadar ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bazı yerlerde askıda ekmek ve yemek gibi uygulamalar var. Biz de ablamla böyle bir uygulama yapalım dedik. 2 yıldan beri de devam ettiriyoruz. Burhaniye'de böyle bir şey yoktu. Çok destek aldık. Herkes de yardımcı oluyor. Yani şu ana kadar bu sezonda rakam olarak 15-20 bin liraları bulduk. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz. Uygulama devam edecek."

Hakan Başkaya, "Komşu esnaflarımızdan kırtasiye böyle bir uygulama başlatarak tüm öğrencilere yardımda bulunuyor. Biz de destekliyoruz. Uygulama yaygınlaştırılmalı" dedi.