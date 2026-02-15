Balıkesir Büyükşehir\'in özel bireylere nakdi desteği hesaplara yattı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği özel ve dar gelirli vatandaşlara yönelik 5 bin TL'lik nakdi destek ödemeleri hak sahiplerinin Yakın Kart hesaplarına yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik destekleri her geçen gün artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde hayata geçirilen uygulama kapsamında, yoğun ilgi gören başvurular sosyal inceleme uzmanları tarafından titizlikle değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen hak sahiplerine 5 bin TL'lik destek ödemeleri yatırıldı. Yakın Kart hesaplarına yatırılan destekler, https://yakinkart.balikesir.bel.tr/Iletisim internet adresinde belirtilen üye iş yerlerinden yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek. Böylece hem ihtiyaç sahibi özel vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanırken yerel esnafın da desteklenmesi hedefleniyor.

"Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmıyoruz"

Engelsiz bir şehir hedefiyle özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sözünü verdiği destekleri birer birer hayata geçiriyor. Türkiye'ye örnek bu çalışmayla hemşehrilerinin yanında olan Başkan Akın, "Balıkesir Benim Ailem diyerek çıktığım bu yolda hiçbir vatandaşımı geride bırakmıyorum. Sosyal desteklerimizi artırarak her zaman hemşehrilerimizi önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi dar gelirli hemşehrilerimize 5 bin TL nakdi desteğimizi Yakın Kart hesaplarına yatırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR