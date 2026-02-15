Balıkesir Büyükşehir'in özel bireylere nakdi desteği hesaplara yattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Balıkesir Büyükşehir'in özel bireylere nakdi desteği hesaplara yattı

Balıkesir Büyükşehir\'in özel bireylere nakdi desteği hesaplara yattı
15.02.2026 13:52  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal belediyecilik anlayışıyla dar gelirli vatandaşlara yönelik 5 bin TL'lik nakdi destek ödemelerini hak sahiplerinin Yakın Kart hesaplarına yatırdı. Destekler, yerel esnafın da desteklenmesini hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği özel ve dar gelirli vatandaşlara yönelik 5 bin TL'lik nakdi destek ödemeleri hak sahiplerinin Yakın Kart hesaplarına yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik destekleri her geçen gün artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde hayata geçirilen uygulama kapsamında, yoğun ilgi gören başvurular sosyal inceleme uzmanları tarafından titizlikle değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen hak sahiplerine 5 bin TL'lik destek ödemeleri yatırıldı. Yakın Kart hesaplarına yatırılan destekler, https://yakinkart.balikesir.bel.tr/Iletisim internet adresinde belirtilen üye iş yerlerinden yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek. Böylece hem ihtiyaç sahibi özel vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanırken yerel esnafın da desteklenmesi hedefleniyor.

"Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmıyoruz"

Engelsiz bir şehir hedefiyle özel bireylerin hayatını kolaylaştırmak için birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sözünü verdiği destekleri birer birer hayata geçiriyor. Türkiye'ye örnek bu çalışmayla hemşehrilerinin yanında olan Başkan Akın, "Balıkesir Benim Ailem diyerek çıktığım bu yolda hiçbir vatandaşımı geride bırakmıyorum. Sosyal desteklerimizi artırarak her zaman hemşehrilerimizi önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi dar gelirli hemşehrilerimize 5 bin TL nakdi desteğimizi Yakın Kart hesaplarına yatırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Akın, Balıkesir, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir'in özel bireylere nakdi desteği hesaplara yattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:20:57. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir'in özel bireylere nakdi desteği hesaplara yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.