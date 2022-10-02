Balıkesir'de dehşet görüntü! Taksici fark etmeden kavgada yaralanan kişinin kolunun üzerinden geçti - Son Dakika
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Balıkesir'de dehşet görüntü! Taksici fark etmeden kavgada yaralanan kişinin kolunun üzerinden geçti

02.10.2022 09:00

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan ve yerde yatan şahsı fark edemeyen taksi sürücüsü yaralı kişinin kolunu ezdi. Yaşananlar kameraya yansırken görüntüleri kaydeden vatandaşın o sırada attığı çığlıklar da dikkat çekti.

Bandırma Günaydın mahallesinde gece yarası 2 grup arasında önce sözlü tartışmayla başlayan olay ardından kavgaya dönüştü. Sebebi bilinmeyen kavgada bir vatandaş öldüresiye dövülerek yaralandı.

ÇEVREDEKİLER BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ

Yerde yaralı olarak yatan vatandaşı fark edemeyen ticari taksi şoförünün kolunun üzerinden geçmesi çevredekilerin tepkilerine neden oldu.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 112 acil sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerindeki müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de dehşet görüntü! Taksici fark etmeden kavgada yaralanan kişinin kolunun üzerinden geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de dehşet görüntü! Taksici fark etmeden kavgada yaralanan kişinin kolunun üzerinden geçti - Son Dakika
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