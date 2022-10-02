Olay yerine çok sayıda polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 112 acil sağlık ekiplerinin yaralıya olay yerindeki müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Yerde yaralı olarak yatan vatandaşı fark edemeyen ticari taksi şoförünün kolunun üzerinden geçmesi çevredekilerin tepkilerine neden oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Balıkesir'de dehşet görüntü! Taksici fark etmeden kavgada yaralanan kişinin kolunun üzerinden geçti - Son Dakika

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