Balıkesir'de engelli gençler spor yaparak eğleniyor
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, engelli gençler spor yaparak eğleniyor. Bir spor kompleksine giden gençler, önce spor yaparken, sonra da ritim çalışması yapıyor ve dans ediyor.
Burhaniye'de Janset Gürbüz Engel Biziz Derneği çatısı altında eğitim alan engelli gençler, 2 aydan beri bir spor kompleksinde, önce eğitmenler öncülüğünde spor yapıyor, sonra da ritim çalışmalarına katılıyor ve dans ediyor. Etkinliklere katılan gençler mutluluklarını dile getirirken, Janset Gürbüz Engel Biziz Derneği Başkanı İlke Öztürk'de kapılarını kendilerine açan Spor Kompleksi sahibi Volkan Duran'a teşekkür etti. Volkan Duran'a teşekkür eden Janset Gürbüz Engel Biziz Derneği Başkanı İlke Öztürk, "Biz yaklaşık 2 aydır bu spor tesisine geliyoruz. Burada çocuklarımız öncelikle spor yapıyorlar. Sonra da ritim ve dans çalışması yapıyorlar öğretmenler eşliğinde. Çocuklarımız için çok faydalı oluyor. Sosyalleşiyorlar. Yeni yeni insanlar tanıyorlar. Buda bizim en çok hedeflediğimiz şeydi. Ancak, bu şekilde farkındalık oluşabiliyor çünkü. Sürekli birbirimizle temas etmemiz gerekiyor. Tesis sahibi Volkan Duran'a teşekkür ediyoruz" dedi.
Dernek Saymanı Feryal Yavuz da, "2 aydır spor tesisine geliyoruz, çocuklarımızla beraber. Sağ olsun Volkan bey sahibi bize böyle bir kapıyı açtı. Sınırsız imkan tanıyor. Hem o hem bütün eğitmenler ve antrenörler çocuklarımızı kendi çocukları gibi sevgi ile karşılıyorlar, kapıdan çıkana kadar. Burada spor yapıyorlar antrenörleri işleğinde. Daha sonra bir salonları var, alt katta. Özel bir salon. Orayı da bize tahsis ediyorlar. Biz orada dans ve ritim çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarımızda çok keyif alıyor. Tabi onlarla beraber bizde alıyoruz. Sosyalleşiyorlar. Farklı bir duruma geliyorlar" dedi.
Engelli Utku Selçuk ise, "Spora geliyorum. Çok seviyorum. Anneme babama yardım ediyorum" dedi. Mine Öksüz de, "Merhaba ben Mine Öksüz. Engel Biziz öğrenciyiz. Biz burada çok mutluyuz. Öğretmenlerimize çok kibar davranıyoruz. Ailemi de seviyorum" dedi. Gain Spor Tesisleri sahibi Volkan Duran ise, "3,5 aydır çocuklarımızla beraberiz. Onların mutlu olması bize de mutluluk veriyor. Üyelerimiz dahil olmak üzere bunlara bu çocuklara biz önayak olmaktan mutluyuz. Onların sosyal ortama daha sağlam bir şekilde girmelerini sağlamak üzere bu faaliyetlere devam ediyoruz " dedi.
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