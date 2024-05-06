Balıkesir'de Hıdırellez Kutlamaları - Son Dakika
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Balıkesir'de Hıdırellez Kutlamaları

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, Hıdırellez'i Karınca Deresi kenarında suya taş atarak kutladı. Dere kenarına gelen aileler ve çocukları, dileklerini dileyerek topladıkları taşları dereye attı. Kutlamalara katılanlar, gelecekleri için dileklerde bulundu.

06.05.2024 11:53
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SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, Hıdırellez'i Karınca Deresi kenarında suya taş atarak kutladı. Dere kenarına gelen aileler ve çocukları, dileklerini dileyerek topladıkları taşları dereye attı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Hıdırellez kutlama geleneği devam ediyor. Karınca Deresi kenarına gelen vatandaşlar dilekler tutup dereye taş attı.

Derslerinde başarı dileyen öğrencilerden Muhammet Ene Malkoç, "Bugün dereye taş atmaya geldim. Derslerimizin iyi olmasını bekliyorum. Çok güzel oldu. Ablalar teyzeler geliyordu ben de geldim" dedi.

Yakup Kara, "Yıllardan beri yaşatılan bir gelenek. Bizde işte geldik bugün burada dilek dilemeye. Hani bir ev yapacağız nasip olursa. Dileğimiz kabul olursa tabi. Ne bileyim herkes gibi biz de büyüklerimizden gördük. Aynı geleneği sürdürmeye devam ediyoruz bu şekilde" diye konuştu.

Zeynep Kara da "Geldik buraya işte yöreselimizi yerine getirmek için. İnşallah olur. Herkesin dileği kabul olur. Hıdırellez gününde bizde ev dileyeceğiz. İnşallah, bizimki de kabul olur" şeklinde konuştu.

Balıkesir\'de Hıdırellez Kutlamaları
Kaynak: ANKA

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