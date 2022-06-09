Balıkesir'de mavi bayraklı plajlar imece ile temizlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de mavi bayraklı plajlar imece ile temizlendi

09.06.2022 18:30

Balıkesir'de mavi bayraklı plajlar imece ile temizlendi Burhaniye ilçesinde, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde mavi bayraklı Ören Plajında imece ile temizlik yapıldı.

Balıkesir'de mavi bayraklı plajlar imece ile temizlendi

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde mavi bayraklı Ören Plajında imece ile temizlik yapıldı. Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Burhaniye Belediyesi ve TEMA Vakfı işbirliği ile Ören plajında çevre temizliği yapıldı.

Ören Mahallesinde düzenlenen çevre etkinliğine Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler. Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sadullah Özel, Müdür Yardımcısı Turhan Kandemir ile Mühendis Necibe Kulaç, Muhammet Esen ve Önder Akçaalan ile TEMA görevlileri ve Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Ören Meydanında toplanan vatandaşlar mavi bayraklı Ören Plajında onlarca poşet çöp topladı. Etkinliğe katılan Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter, "Bu gün Dünya Çevre Günü etkinlikleri dahilinde Burhaniye Ören de temizlik etkinliği yapıyoruz. Biz de TEMA Vakfı olarak çevremizin, doğamızın temiz kalması için mücadele ediyoruz. Doğal varlıklarımızı korumak, halkımızın hizmetine sunak için mücadele ediyoruz" dedi. Öğrencilerden Sami Erdam da, "Bu etkinliğe çevre haftası olarak katıldık. Büyüklerimizden ve küçüklerimizden ricamız çevreyi kirletmemeleridir" dedi. Diğer Öğrenci Ege Eren de," Bu gün Tema etkinliğine katıldım. Çok mutluyum. Doğamızı temizledim. Lütfen yerlere çöp atmayalım" diye konuştu. Burhaniye TEMA Temsilcisi Özgür Aras da, "Bizde Hacı Mustafa Müdüroğlu TEMA gönüllüleri olarak bu gün geldik. Destek verdik. Çok mutluyuz. Yapılan her türlü etkinliklerde alanda olmayı seviyoruz. Çevreyi hep beraber koruyacağız" dedi.

Çevreye duyarlılığın sadece bu günlerde olmaması gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Çevre temizliği konusunda bilinçlenmenin önemine değinerek "Bunu doğaya ve geleceğimize karşı bir sorumluluk olarak görmeli ve benimsemeliyiz. Daha temiz ve daha yeşil bir gelecek için hepimizin üzerine düşen görevi yerine getirmesini diliyor, erekli" şeklinde konuştu.

Balıkesir'de mavi bayraklı plajlar imece ile temizlendi
Balıkesir'de mavi bayraklı plajlar imece ile temizlendi
Balıkesir'de mavi bayraklı plajlar imece ile temizlendi
Balıkesir'de mavi bayraklı plajlar imece ile temizlendi

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Kaynak: İHA

Ali Kemal Deveciler, Dünya Çevre Günü, Balıkesir, Ören, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de mavi bayraklı plajlar imece ile temizlendi - Son Dakika

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