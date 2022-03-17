Balıkesir'de öğrencilere zeka ödülü - Son Dakika
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Balıkesir'de öğrencilere zeka ödülü

17.03.2022 19:42

Balıkesir'de öğrencilere zeka ödülüBALIKESİR Burhaniye ilçesinde, 8 Martta başlayan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Burhaniye İlçe Finali tamamlanırken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Balıkesir'de öğrencilere zeka ödülü

BALIKESİR Burhaniye ilçesinde, 8 Martta başlayan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Burhaniye İlçe Finali tamamlanırken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Burhaniye Bilim Sanat Merkezinde yapılan törende, 10 dalda dereceye giren 30 öğrenciye madalya ve hediyeleri verildi.

Burhaniye'de 8 Martta başlayan Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Burhaniye İlçe Finali tamamlandı. 10 daldaki yarışmaya katılan toplam 86 ilk ve ortaokul öğrencisi katıldı. Dereceye giren 30 öğrencinin ödülleri de Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü Okan Günal tarafından verildi. Yarışmalarda birinci olan öğrencilerin Balıkesir de 28-30 Mart tarihlerinde yapılacak İl Finallerine katılacakları açıklandı. Final karşılaşmalarında dereceye giren öğrenciler büyüt mutluluk yaşadı. Nadir Tolun Ortaokulu 7.Sınıf Öğrencisi Çağan Gülhan, "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Reversi dalında üçüncü oldum. Çok mutluyum. İnşallah, diğer senelerde daha başarılı olacağıma inanıyorum" derken, Uğur Ortaokulu Öğrencisi Duru Büyükhatipoğlu da, "Ortaokullarda Mangala da ilçe birincisi oldum. İnşallah, ilde de Burhaniye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Tüm insanlara bu oyunu oynamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. Koordinatör Öğretmen Mine Bunsuz ise, " Burhaniye'de Akıl ve Zeka Oyunları geleneksel hale gelmiştir. Bu yılda gene, büyük bir heyecanla coşkuyla iki hafta süren turnuvamızı tamamladık. Ödül törenimizi yaptık. Ödül töremizde ilkokuldan 5 kategoride, ortaokulda gene aynı şekilde 5 kategoride okul birincilerimiz, ikincilerimiz, üçüncülerimiz oldu. Yaklaşık olarak 86 öğrencimiz turnuvalara büyük bir heyecanla katılmışlardır. Bu öğrencilerimiz 28-30 Martta Balıkesir'de yapılacak il finallerine katılacaklardır. Okul birincilerimiz ilçemizi temsil edeceklerdir" dedi.

Balıkesir'de öğrencilere zeka ödülü
Balıkesir'de öğrencilere zeka ödülü
Balıkesir'de öğrencilere zeka ödülü

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Burhaniye, Balıkesir, Hisarcık, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de öğrencilere zeka ödülü - Son Dakika


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