Balıkesir'de okul kurucusu Muharrem Hasbi Koray, kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de okul kurucusu Muharrem Hasbi Koray, kabri başında dualarla anıldı

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Balıkesir\'de okul kurucusu Muharrem Hasbi Koray, kabri başında dualarla anıldı
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Balıkesir'de hayırsever Muharrem Hasbi Koray, kurucusu olduğu okulun yöneticileri ve öğrencilerince kabri başında dualarla anıldı. Anmanın ardından okul bahçesinde düzenlenen lokma hayrına öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Balıkesir'in ve Ege Bölgesi'nin sanayicilerinden hayırsever Muharrem Hasbi Koray, adını taşıdığı Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi (MHAL) yöneticileri, okul aile birliği, öğretmen ve öğrenciler tarafından kabri başında dualarla anıldı. Kabrinin bulunduğu Başçeşme Mezarlığı'nda dualar okundu, MHAL'de lokma hayrı düzenlendi

Merhum Muharrem Hasbi Koray tarafından yaptırılan okul Balıkesir'de yıllardan bu yana gençlerin eğitimine katkı sağlıyor, binlerce öğrenciyi mezun etmeye devam ediyor. Muharrem Hasbi Koray, MHAL Müdürü Süleyman Girgin, Yırcalı ailesi adına Hüseyin Karaduman, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından mezarı başında anıldı.

Koray'ın Başçeşme Mezarlığı'nda kabri başındaki anma programında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından hep birlikte dua edildi.

Başçeşme Mezarlığı'ndaki programın ardından Yırcalı ailesi tarafından Muharrem Hasbi Koray ruhuna lokma hayrı düzenlendi. Lokma hayrı Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşti. Lokma hayrına okul müdürü Süleyman Girgin, okul aile birliği üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Girgin, "Muharrem Hasbi Koray 1959 yılında okulumuzu yaptırmış çok değerli bir insan. Balıkesir'de o yıllarda Milli Eğitime kazandırılan ve yıllardan bu yana mezun vererek ülkenin dört bir yanında iş sahibi olan gençlerin okumasına vesile olan okulumuz kurucusu rahmetli Muharrem Hasbi Koray'ı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Muharrem Hasbi Koray'a bize bu güzel yuvayı kazandırdığı için minnettarız" dedi.

Kaynak: İHA
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