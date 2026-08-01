Balıkesir\'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlık Topağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 5 amfibi yangın söndürme uçağı, 1 ağır sınıf helikopter ile 2 helikopter ile müdahale ediliyor. Kara ekipleri de alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.