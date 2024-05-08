Balıkesir\'de OSB 3. Etapta Yol Yapım Çalışmaları Hız Kazandı

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Atatürk Şehir Hastanesi yönünden gelen trafiğin; şehir içine ve çevreyoluna girmeden Merkez Havaalanı yönünde ilerlemesini sağlayacak OSB 3. Etapta gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla hız kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, OSB 3. Etapta devam eden çalışmalarına Başkan Ahmet Akın'ın talimatıyla hız verdi. Geliş-gidiş ve bağlantı yollarıyla beraber yaklaşık 7,5 kilometrelik bir uzunluğa sahip olacak 4 şeritli yol, 2 metre kaldırım genişliği ile yaya trafiği de öncelenerek tamamlandığında güvenli bir şekilde vatandaşlara hizmet verecek. Platformlar arasında bulunan arazi ise yeşil alan olarak kullanılacak. Böylelikle 65 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulmuş olacak.

Yeni hemzemin kavşaklar kazandırtılacak

Trafik akışının rahat ve güvenli bir şekilde sağlanması için 5 hemzemin kavşak tasarlanan yolda; Savaştepe Caddesi üzerinde 100. Yıl Teknik Lisesi Caddesi kesişiminde bulunan modern dönel kavşak iptal edilerek kesişim noktasının daha az olduğu turbo kavşak uygulaması yapılacak. Yuvam Sokak ile Rüzgar Caddesi kesişiminde yer alan mevcut kavşak yerine ise; yeni tasarlanan yola bağlanabilmesi için elips hemzemin kavşak çalışması uygulanacak.

Trafik sıkışıklığı sona erecek

Atatürk Şehir Hastanesi yönünden gelen trafiğin şehir içine ve çevreyoluna girmeden Merkez Havaalanı yönünde ilerlemesini sağlayan yeni imar yol tamamlandığında; OSB ve İzmir Yolu'ndan gelen araçlar, Diş Hastanesi'nin üst kısmından Gümüşçeşme, Gündoğan, AVLU Balıkesir ve Paşaalanı Mahallerine direkt ulaşım sağlayacak. Yol sayesinde; Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi'nde, Pamuklu Dokuma Fabrikası'nın yanındaki tren makasında, Adliye bölgesinde ve Savaştepe Caddesi'nde yaşanan trafik sıkışıklığı da sona erecek. - BALIKESİR