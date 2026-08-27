Özel Şeflerden mutfakta lezzetli tatlar

Balıkesir'de Down Sendromlu bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak ve mesleki beceriler kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Özel Şefler Yetişiyor: Down Sendromlu Bireyler İçin Mesleki Gelişim ve İstihdam Projesinin açılış ve lansman etkinliği, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Gençlik Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Lansman etkinliğinde projenin amacı, hedefleri ve Down Sendromlu bireylerin mesleki gelişim ve istihdam süreçlerine sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler paylaşıldı. Program, çeşitli eğlence ve etkinliklerin ardından sona erdi.

Proje kapsamında, 18-45 yaş aralığındaki 20 Down Sendromlu bireye yönelik aşçılık alanında teorik ve uygulamalı mesleki eğitimler düzenlenmesi planlanıyor. Uygulamalı mutfak eğitimleriyle katılımcıların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, özgüvenlerinin artırılması, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve iş hayatına hazırlanarak istihdama yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Proje yalnızca özel bireyleri değil; ailelerini, engelli istihdamına katkı sağlayabilecek işverenleri, yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm toplumu ikincil hedef kitle olarak kapsıyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp "Engelsiz Gençlik Merkezimizde hayata geçirdiğimiz bu anlamlı projenin, katılımcılarımızın geleceğine dokunacağına ve onlara yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum. Engelsiz Gençlik Merkezimiz, özel bireylerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen, Türkiye'de yalnızca iki örneği bulunan kapsamlı bir merkez olarak hizmet vermektedir. Merkezimiz; kapalı yüzme havuzu, 10 farklı atölyesi, açık spor sahaları ile özel bireylerimiz için önemli bir yaşam ve gelişim alanı sunmaktadır. Özel bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü ve aktif şekilde yer almalarını destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza, eğitimcilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve projenin her aşamasında büyük emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa; Vali Yardımcısı Eyüp Kaykaç, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projenin paydaşları olan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeni Dünya Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yanı sıra diğer paydaşlar ve davetliler katıldı.