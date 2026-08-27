Özel Şeflerden mutfakta lezzetli tatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Şeflerden mutfakta lezzetli tatlar

Özel Şeflerden mutfakta lezzetli tatlar
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de Engelsiz Gençlik Merkezi'nde düzenlenen lansmanla tanıtılan 'Özel Şefler Yetişiyor' projesi kapsamında, 18-45 yaş arası 20 Down sendromlu bireye aşçılık eğitimi verilerek istihdam edilmeleri hedefleniyor.

Balıkesir'de Down Sendromlu bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak ve mesleki beceriler kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Özel Şefler Yetişiyor: Down Sendromlu Bireyler İçin Mesleki Gelişim ve İstihdam Projesinin açılış ve lansman etkinliği, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Gençlik Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Lansman etkinliğinde projenin amacı, hedefleri ve Down Sendromlu bireylerin mesleki gelişim ve istihdam süreçlerine sağlayacağı katkılar hakkında bilgiler paylaşıldı. Program, çeşitli eğlence ve etkinliklerin ardından sona erdi.

Proje kapsamında, 18-45 yaş aralığındaki 20 Down Sendromlu bireye yönelik aşçılık alanında teorik ve uygulamalı mesleki eğitimler düzenlenmesi planlanıyor. Uygulamalı mutfak eğitimleriyle katılımcıların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, özgüvenlerinin artırılması, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve iş hayatına hazırlanarak istihdama yönlendirilmeleri hedefleniyor.

Proje yalnızca özel bireyleri değil; ailelerini, engelli istihdamına katkı sağlayabilecek işverenleri, yerel yönetimleri, kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm toplumu ikincil hedef kitle olarak kapsıyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp "Engelsiz Gençlik Merkezimizde hayata geçirdiğimiz bu anlamlı projenin, katılımcılarımızın geleceğine dokunacağına ve onlara yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum. Engelsiz Gençlik Merkezimiz, özel bireylerimizin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen, Türkiye'de yalnızca iki örneği bulunan kapsamlı bir merkez olarak hizmet vermektedir. Merkezimiz; kapalı yüzme havuzu, 10 farklı atölyesi, açık spor sahaları ile özel bireylerimiz için önemli bir yaşam ve gelişim alanı sunmaktadır. Özel bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü ve aktif şekilde yer almalarını destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza, eğitimcilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve projenin her aşamasında büyük emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Programa; Vali Yardımcısı Eyüp Kaykaç, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projenin paydaşları olan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeni Dünya Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yanı sıra diğer paydaşlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Gençlik, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Şeflerden mutfakta lezzetli tatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

18:29
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı
18:28
Selin vurduğu Nepal’de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler
Selin vurduğu Nepal'de insanlık dışı görüntüler: Cesetleri talan ettiler
17:43
Bülent Arınç’tan dikkat çeken ’Süleymancılar’ çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
Bülent Arınç'tan dikkat çeken 'Süleymancılar' çıkışı: Masumiyet karinesi ihlal ediliyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
16:11
SDG Resmen Fesh Olundu
SDG Resmen Fesh Olundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 18:49:38. #7.13#
SON DAKİKA: Özel Şeflerden mutfakta lezzetli tatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement