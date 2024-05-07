Balıkesir'de Hıdırellez Geleneği Tahtakuşlar Mezarlığı'nda Yaşatılıyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Hıdırellez Geleneği Tahtakuşlar Mezarlığı'nda Yaşatılıyor

Balıkesir\'de Hıdırellez Geleneği Tahtakuşlar Mezarlığı\'nda Yaşatılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tahtacı Türkmenleri tarafından asırlardır sürdürülen Hıdırellez geleneği, Tahtakuşlar Mezarlığı'nda gerçekleşen etkinlikle kutlandı. Mezarları süsleyen ve yemeklerini paylaşan Tahtacı Türkmenleri, ziyaretçilere de ikramlarda bulundu. Etkinliğe katılanlar, bu anlamlı geleneği yaşamak için Kazdağları'na geldiklerini belirtti.

07.05.2024 22:25
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Tahtakuşlar Mezarlığı'nda asırlardır sürdürülen Hıdırellez geleneği, bölgede yaşayan Tahtacı Türkmenleri tarafından yaşatılıyor. Mezarlıkta gerçekleşen Hıdırellez etkinliği büyük ilgi görüyor.

Tahtacı Türkmenleri, asırlardır sürdürdükleri Hıdırellez geleneği dahilinde Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mahallesi mezarlığında bir araya gelerek ölmüşleri için hayırlar yaptı ve Hıdırellez'i kutladılar. Mezarları süsleyen ve yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen Tahtacı Türkmenleri, odun ateşinde pişirdikleri kahve ile çerez ve şekerleri birbirlerine ve ziyaretçilere ikram etti.

Yüzyıllardır bu geleneğin devam ettirildiğini ifade eden Tahtakuşlar Muhtarı Kadir Sürgit, "Ölmüşlerimizin ruhuna değsin diye çay, kahve ikramları, yemek ikramları, çerez ikramları, ölmüşlerimizi anmak için yapıyoruz. Ölmüşlerimizi anmak için yüzyıldan beri süren kültürel bir etkinliğimiz. Bizim için çok önemli bir gün" dedi.

Etkinliğe katılmak için Kazdağları'na geldiğini ifade eden Yeşim Varol, "Kazdağları'na ilk defa geliyorum. Hıdrellez için de bu köye ilk defa geliyorum. İnanılmaz güzel bir yer. Bence çok anlamlı bir etkinlik bu. İnsanların ölmüşlerini anmaları için onlarla birlikte anılarını tazelemeleri için ve hayır yapmaları için inanılmaz güzel bir etkinlik. Ben bayıldım. Bence herkes hayatında en az bir kere görmeli" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Hıdırellez Geleneği Tahtakuşlar Mezarlığı'nda Yaşatılıyor - Son Dakika

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