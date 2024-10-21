Balıkesir'de Ücretsiz Ring Seferlerine Tam Not - Son Dakika
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Balıkesir'de Ücretsiz Ring Seferlerine Tam Not

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin semt pazarlarına düzenlediği ücretsiz ring seferleri, özellikle yaşlı vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. TOKİ 1. Etap - 2. Etap ve Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi arasındaki ulaşımı kolaylaştıran bu hizmet, vatandaşların alışverişlerini rahatça yapmalarını sağlıyor.

21.10.2024 23:45
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Ücretsiz ring seferlerine Balıkesirlilerden tam not

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, semt pazarlarına ücretsiz ring seferleri düzenlemeye başladı. Özellikle pazara ulaşımın zor olduğu TOKİ 1. Etap-2. Etap ile Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi'nde başlatılan ring seferleri vatandaşlardan tam not aldı. İlerleyen yaşı nedeniyle pazara yürüyerek gitmekte zorlanan vatandaşlar ise seferlere büyük ilgi gösteriyor.

Halkın yaşamını kolaylaştırarak, ulaşılabilir bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi şehir içi ring servisi ile TOKİ 1. Etap-2. Etap şehir içi ring servisini hayata geçirmesi halkın takdirini topladı. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından hizmete sunulan ücretsiz servisler sayesinde başta yaşlı vatandaşlar olmak üzere mahalle sakinleri, semt pazarının kurulduğu günlerde bu servislerden yararlanıyorlar. Pazara ring servisiyle gidip gelen başta yaşlılar ve aileler, bu hizmetin kendilerine büyük bir kolaylık ve zaman tasarrufu sağladığını belirttiler.

Her saat başı ücretsiz servis imkanı

Coğrafi şartlar nedeniyle halkın ulaşımda zorluk yaşadığı bazı bölgelerde hizmete sunulan ücretsiz servis sayesinde mahalle sakinleri, semt pazarlarından rahatlıkla alışveriş yapabilecekler. Bu kapsamda Adnan Menderes Mahallesi-Kızpınar Mahallesi şehir içi ring hattı, Pazar günleri saat 09.00'dan 17.00 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. TOKİ 1. Etap-2. Etap Mahallesi'nde ring servisleri sabah saat 10.00'dan akşam 18.00'e kadar her saat başı hareket edecek şekilde düzenlendi.

"Son derece memnunuz"

Pazar yerlerine ulaşımda ücretsiz ring servisinin başlamasından mutluluk duyduğunu belirten Muhittin Kaya, "Bu hizmet nedeniyle çok mutlu oldum. TOKİ 1. Etap'ta oturuyorum; iyi bir hizmet. Pazar çok uzağa taşındı. 1. Etap'tan 2. Etap'a gitmek zor oluyor. Daha önce Anadolu Lisesi'nin yanındaydı, çok yakındı. Merkezdeydi. Uzağa taşınınca bu servisin gelmesi tabii ki doğru bir hareket oldu. Ücretsiz olması da tabii ki daha iyi oldu; biz daha önce yürüyerek ulaşıyorduk. Şu anda uygun oldu." ifadelerini kullandı.

Ring servisi hizmetinden memnun olduğunu dile getiren Hidayet Öksüzoğlu, "Sağ olsunlar, duyduk. Duyduğumuz gün de heyecanlandık. Böyle bize destek olmalarından çok memnun olduk. Son derece memnunuz" şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen Osman Sezen, "Bizim için zor oluyordu. Çünkü bizim 1. Etap'ta bayağı 750 dairemiz var. Pazar öbür tarafa alınınca bize uzak kaldı. Bu şekilde olmasa gitmekte zorlanacaktık. Giderdik ama zorlanırdık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar" dedi.

"Bu zamana kadar yapılmayan hizmetler yapılıyor"

Semt pazarına ulaşımda ücretsiz servisleri sıklıkla kullandıklarını söyleyen Bayram Kurt, "Valla çok memnun olduk yani; bir de ücretsiz olması ve halka hizmet etmesi çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Belli bir yaşın üzerinde olduğu için pazara yürüyerek gidip gelmekte zorlandığını belirten Fatma Demir, "Bin kere Allah razı olsun. Bin kere. Araba gidiyormuş dediler de ben önden çıktım. Yürüyemiyorum, belimden rahatsızım" şeklinde konuştu.

Ulaşımı kolaylaştıran bu hizmetler nedeniyle mutlu olduklarını dile getiren Mehmet Akturp, "Valla bu zamana kadar olmayan şeyler olmaya başladı. Çok memnunuz yani, çok iyi bir şey. Ücretsiz olması vatandaşa büyük bir hizmet. Bu zamana kadar hiç yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Ücretsiz Ring Seferlerine Tam Not - Son Dakika

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