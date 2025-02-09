Balıkesir'de Yaren Gecesi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Yaren Gecesi Coşkuyla Kutlandı

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Burhaniye ilçesinde Oğuz Boyları Derneği tarafından düzenlenen Yaren Gecesi ilgi gördü. Gece, zeybek ve erik dalı oyunları ile genç sanatçı Ayşegül İncemen'in türküleriyle renklendi. Etkinlikte sanatçılara plaket verildi ve katılımcılar birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

09.02.2025 15:14  Güncelleme: 15:23
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Balıkesir'de Yaren Gecesi ilgi gördü

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Oğuz Boyları Derneğinin düzenlediği Yaren Gecesi ilgi gördü. Reha Yurdakul Salonunda düzenlenen gecede, zeybek ve erik dalı oyunları sahnelenirken, genç sanatçı Ayşegül İncemen'in söylediği türküler de izleyenleri coşturdu.

Burhaniye Oğuz Boyları Derneğinin düzenlediği Yaren Gecesi izleyenleri coşturdu. Gece de Karadağ Dans Topluluğu zeybek ve erik dalı oyunları ile geceye renk kattı. İzleyenler, Balıkesir Büyükşehir Konservatuarının genç solistlerinden Ayşegül İncemen'in söylediği türkülere eşlik etti. Yaren Gecesini, Belediye Başkanı Yardımcısı Ayten Tuna ile Belediye meclis üyesi Esra Ersoy ve Jandarma Komutanı Ünal Bayhan ve çok sayıda sanatsever izledi. Gecenin sonunda emeği gecen sanatçılara plaket veridi. Sanatçılara plaket veren Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, "Çok güzel bir gece oldu. Ben Oğuz Boyları Derneği Burhaniye Şubesine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu dönemde, Atataürk'ün izinden ayrılmadan onun bize verdiği ilkelerle Türkiye'mizi daha iyi günlerde görmek hepimizin hakkı. Ne mutlu bizlere ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi. Ekibi ile zeybek oynayan Samet Karadağ da, "Öncelikle Yaren Gecemize katılanlara teşekkür ediyorum. Bu gece için Balıkesir Büyükşehir Başkanım Ahmet Akın ile Burhaniye Belediye Başkanımız sayın Ali Kemal Deveciler'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bizde Karadağ Dans Topluluğu olarak gösterilerimizi yaptık" dedi. Oğuz Boyları Derneği Başkanı Beytullah Duyar ise, "Oğuz Boyları Derneği olarak güzel bir Yaren etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinlikte emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Geçmişten geleceğe kültür mirasımızı sürdürmek için ve geçmiş olmadan geleceğin olmadığına inandığımız için kültür faaliyetlerimiz devam edecektir. İnşallah, bundan sonra daha güzel daha profesyonel, daha coşkulu bir şekilde hizmetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Yaren Gecesi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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