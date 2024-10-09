Balıkesir'de Zabıta ve Pazar Esnafından Dostluk Maçı - Son Dakika
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Balıkesir'de Zabıta ve Pazar Esnafından Dostluk Maçı

Balıkesir\'de Zabıta ve Pazar Esnafından Dostluk Maçı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, pazar esnafı ile dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla futbol maçı düzenledi. Maç sonunda esnaflar ve zabıtalar birlikte baklava yedi.

09.10.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı organizasyonunda Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası üyeleri ile zabıtalar arasında dostluk maçı adı altında futbol maçı düzenlendi. Dostluğun kazandığı maç sonunda takımlar hep birlikte baklava yediler.

Genel geçer bir görüş olarak zabıta ekipleri ile pazar esnafının arasındaki iletişimin bozuk olduğu algısını yıkmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde pazar esnafları ile dostluk maçı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, ilçe zabıta müdürleri ve pazar esnafının halı sahada gerçekleştirdiği futbol maçında dostluk kazandı. Yaz kış demeden semt pazarlarında birlikte mesai yapıp ekmek parasını kazanan bu arada da dostluklarını pekiştiren zabıta ekipleri ve esnaflar karışlıklı memnuniyetlerini dile getirerek böyle organizasyonlarda bir araya gelmeye devam etmek istediklerini söyledi. Maç sonunda zabıta ekiplerinin takım kaptanı Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, pazar esnafının takım kaptanı Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Nurullah Bozkır'a elleriyle baklava yedirdi.

"Zabıta Kardeşlerimiz de bizim meslektaşımız"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, ilçe belediye müdürleri ve pazar esnafıyla beraber güzel bir dostluk maçı gerçekleştirdiklerini söyleyen Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Nurullah Bozkır "Bu dostluk maçımızı Balıkesir'imize örnek olması dileğiyle yaptık. Bizler, pazarda tezgah arkasında ekmek parası kazanıyoruz. Zabıta kardeşlerimiz de bizim meslektaşımız. Sabah 8'de gelirler, akşama kadar bizle beraber çalışırlar. Arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. Onları her hafta görüyoruz, her gün görüyoruz. Tabii ülkede genelde algı; memurlar ile seyyarlar arasında soğuk savaş olduğu yönünde ama bizde böyle değil. Bu tabuları yıkmak için sürekli beraber olduğumuzdan dolayı bugün bir dostluk maçı sergiledik. Güzel de geçti. Güzel, hareketli bir maç oldu. Bu projeleri yapıp ülkeye, Balıkesir'e örnek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler çeşitlenerek devam edecek

Ahilik Haftası dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda esnafları, Bakkallar Odası'nı ve Kahveciler Odası'nı ziyaret ettiklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk "Zabıta ve pazarcı arasında Türkiye'de bir algı olduğunu düşündük. Bu algıyı nasıl yıkabiliriz diye istişare yaptık. Pazarcı ve zabıtanın aslında birbirine düşman olmadığını, kardeş olduğunu; hepimizin bu memleketin evladı olduğunu anlatmak için kendi aramızda dostluk maçı düzenlemeye karar verdik. Bu tür etkinlikleri inşallah, çeşitlendirerek devam ettireceğiz. Pazarcı kardeşlerimiz görevini yapıyor, biz görevimizi yapıyoruz dostluk içinde. İnşallah, Türkiye'ye örnek olacak çok daha güzel etkinliklerde buluşacağız. Bütün pazarcılara ve zabıta kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Zabıta ve Pazar Esnafından Dostluk Maçı - Son Dakika

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