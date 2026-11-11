Balıkesir Gömeç\'te yangında zarar gören alanlara 8 bin fıstıkçamı dikildi

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, geçen yaz çıkan yangında zarar gören alanlara 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 8 bin fıstıkçamı dikildi.

Gömeç'e bağlı kırsal Hacıhüseyinler Mahallesi'nde düzenlenen ağaç dikme etkinliğine Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir ve Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna da katıldı.

Etkinlikte 8 bin fıstıkçamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Burhaniye Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, "Sadece fidan dikmek için değil, geleceğe nefes, yarınlarımıza umut olmak için bir araya geldik. Unutmayalım ki diktiğimiz her fidan gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değildir; aynı zamanda havamızı, suyumuzu, toprağımızı ve biyolojik çeşitliliğimizi koruyan en büyük güvencedir. Bugün diktiğimiz her fidanı gelecek nesillere taşımak bizim yaptığımız çalışmanın ana unsuru, ana bilinci olacaktır" dedi.

Gömeç Kaymakamı Mahir de "Bir vatan savunması nasıl silahlı kuvvetlerimizle cephede oluyorsa, yeşil vatanda da ormancılarımızla oluyor ve gönüllülerimizle oluyor. Bu da tam bir vatan savunmasıdır, ben buna bizzat Kaymakam olarak şahidim. Burada 8 bin fidan dikeceğiz şimdi ve inşallah körfezin incisi olan, en küçük ilçesi olan güzel Gömeç'i tekrar o yeşil günlerine kavuşturacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından törene katılan Burhaniye Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, şarkılar ve orman şiirleri okudu.

Daha sonra Ayvalık Orman İşletme Şefi Ertuğrul Salı'nın anlatımının ardından askerlerden sivillere kadar her yaşta vatandaş 8 bin fıstıkçamı fidanını toprakla buluşturdu.