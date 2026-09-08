Balıkesir Gönen\'deki fuar sonrası çöpe atılan kangal sucuklar vatandaşları huzursuz etti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen'in düşman işgalinden kurtuluş etkinlikleri içerisinde yer alan 'Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı' 4 gün süren etkinlik ile sona erdi. Kadınların el emeği oya ve çeyizlerinin sergilendiği alanda gıda firmalarına da yer verildi.

Tezgahlarda satılan sucukların ardından etkinliğin bitmesi ile sucuklar çöpte görüntülendi. Onlarca kangal sucuğun çöpteki görüntüsü vatandaşları da huzursuz etti.

Gönen Belediyesi tarafından düzenlenen Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı 4 gün süren etkinlik ile misafirlerini ağırladı. El emeği çeyizlik ürünlerin sergilendiği fuarda gıda firmaları da yer aldı. Etkinliğin bitmesinin ardından fuar alanının hemen yanı başında bulunan çöp konteynırına kangal kangal atılmış sucuklar ise tüm vatandaşları huzursuz etti. Atılan sucukların fuarda satılıp satılmadığı bilinmezken, sucukların bozulduysa neden satışa sunulduğu ise akıllarda soru işareti bıraktı.