Balıkesir İl Şampiyonası\'nda Briç Turnuvası Heyecanı

Yerel

Türkiye Briç Federasyonu'nun 2025 Yılı Kış Dörtlü Takımlar Şampiyonası elemeleri kapsamında düzenlenen Balıkesir İl Şampiyonası Burhaniye'de yapıldı. Düzenlenen turnuvaya Körfez ve Balıkesir merkez ilçelerinden yaklaşık 100 briç oyuncusu katıldı.

Burhaniye Belediyesine bağlı Ören Sahil Kafe'de düzenlenen ve oldukça çekişmeli geçen turnuvada; Balıkesir DSİ Takımı birinci olurken, ikinci sırayı Balıkesir BALKES Takımı, üçüncü sırayı Balıkesir Karesi Takımı ve dördüncü sırayı ise İskele Burhaniye Takımı aldı.

Turnuva sonunda Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in katılımıyla gerçekleştirilen törende dereceye girenlere ödülleri verildi. Şampiyon olan Balıkesir DSİ Takımı ödüllerini Başkan Deveciler'den alırken, ikinci olan BALKES Takımı'na ödülünü Balıkesir Briç Kulübü Başkanı Ender Soner Özcan takdim etti. Üçüncü sıradaki Balıkesir Karesi Takımı ödülünü Burhaniye İlçe Spor Müdürü Aslan Alpaslan'dan alırken dördüncü sıradaki İskele Burhaniye Takımı'na ödüllerini Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna verdi.

Dereceye giren takımlar, 22-28 Mart 2025 tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 2025 Türkiye Kış Dörtlü Takımlar Briç Şampiyonası'nda Balıkesir'i temsil etmeye hak kazandı.

Briç turnuvasının ev sahipliğini yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, turnuvada dereceye giren tüm takımları tebrik ederek, sporculara başarılarının devamını diledi. İlçede düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Deveciler, Burhaniye'nin spor ve kültür faaliyetlerinde öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR