Balıkesir Büyükşehir\'in yeni imar yönetmeliği ele alındı

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı" ile ilgili daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yetkilileriyle yapılan ilk toplantının ardından ikinci toplantı ilçe belediyeleriyle gerçekleştirildi. Şehrin yerel dokusuna uygun, uygulanabilir ve teknik gereklilikleri karşılayan bir yapıda olması hedeflenen yönetmelik tek tek analiz edilerek detaylar görüşüldü. Toplantıda; Altıeylül Belediyesi, Balya Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Dursunbey Belediyesi, Havran Belediyesi, Karesi Belediyesi, Kepsut Belediyesi, İvrindi Belediyesi, Savaştepe Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Susurluk Belediyesi ilgili imar birimi temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR