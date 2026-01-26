Balıkesir Büyükşehir'in yeni imar yönetmeliği ele alındı - Son Dakika
Balıkesir Büyükşehir'in yeni imar yönetmeliği ele alındı

26.01.2026 13:42  Güncelleme: 13:47
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni İmar Yönetmeliği Taslağı'nı hazırlamak amacıyla ilçe belediyeleri ile ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, halkın yaşam kalitesini artırmak ve mekansal standartları yükseltmek için katılımcıların görüşleri alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İmar Yönetmeliği Taslağı'na yönelik meslek odalarının ardından halkın yaşam kalitesini artırmak ve mekansal standartları yükseltmek için yapılan ikinci toplantıda ilçe belediyeleri bünyesindeki ilgili imar birimleriyle bir araya gelindi.

Kentin yaşam kalitesini artırmak ve mekansal standartları tanımlamak için hazırlanan yeni "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı" çalışmaları kapsamında yapılan ikinci toplantıda ilçe belediyeleri bünyesindeki ilgili imar birimleri ile bir araya gelindi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağının ele alındığı toplantıda katılımcıların görüşlerine başvuruldu.

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı" ile ilgili daha önce Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yetkilileriyle yapılan ilk toplantının ardından ikinci toplantı ilçe belediyeleriyle gerçekleştirildi. Şehrin yerel dokusuna uygun, uygulanabilir ve teknik gereklilikleri karşılayan bir yapıda olması hedeflenen yönetmelik tek tek analiz edilerek detaylar görüşüldü. Toplantıda; Altıeylül Belediyesi, Balya Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Dursunbey Belediyesi, Havran Belediyesi, Karesi Belediyesi, Kepsut Belediyesi, İvrindi Belediyesi, Savaştepe Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Susurluk Belediyesi ilgili imar birimi temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Belediye, Yerel, Son Dakika

