Balıkesir'in kurtuluşu festivalle kutlanıyor - Son Dakika
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Balıkesir'in kurtuluşu festivalle kutlanıyor

Balıkesir'in kurtuluşunun 102'inci yılı onuruna düzenlenen 3. Kurtuluş Festivali, eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Festivalde dans gösterileri, konserler ve müzikli gösteriler yer alıyor.

02.09.2024 19:40
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Balıkesir'in kurtuluşu, festivalle kutlanıyor

BALIKESİR - Balıkesir'de kurtuluş coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Balıkesir'in kurtuluşunun 102'inci yılı onuruna Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 3. Kurtuluş Festivali kapsamında; 30 Ağustos Cuma günü başlayan etkinlikler, 6 Eylül Cuma gününe kadar aralıksız devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin iş birliğinde 30 Ağustos-6 Eylül günleri arasında düzenlenen 3. Kurtuluş Festivali, vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Festival kapsamında geride bıraktığımız hafta sonu Kuvayi Milliye Meydanı'nda Halk Dansları Topluluğu gösterisi sahnelendi. Unutulmaz şarkılara hayat veren Balıkesir Kent Orkestrası, seyircilere muhteşem bir akşam yaşattı. Ritmin Dansı grubunun dans gösterisinin ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOD10 Gençlik Orkestrası, geçmişten günümüze Türk müziğinin seçkin eserlerini Balıkesirliler için seslendirdi.

Dans gösterileri ilgi gördü

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri ve Zafer Bayramı coşkusunu bir arada yaşatan festival, Balıkesir Mehteran Takımı'nın gösterisi ve Onur Yaman'ın konseri ile devam etti. Batı Sahne Dans Topluluğu'nun dans gösterisi ise izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Uzun zamandır Balıkesir'de böyle etkinliklerin olmadığını ifade eden Mehmet Alparslan "Çok güzel bir etkinlik oldu. Tülütabaklar renk kattı. İnsanları çekmesi gayet güzel oldu. Çok düzenli bir program oldu. Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Uygur Kardeşlerden "Hey gidi günler"

Süheyl ve Behzat Uygur'un müzikli gösterisi "Hey Gidi Günler", Balıkesirlileri kahkaha ve nostalji dolu bir yolculuğa çıkardı. Geçmişten günümüze her kesime hitap eden şarkıların da konuklarla birlikte seslendirildiği şarkılı interaktif komedi oyunu, seyirciden tam not aldı. Balıkesir'de çok iyi karşılandıklarını belirten Süheyl Uygur "Harikaydı vallahi. 'Hey Gidi Günler' adlı gösterimizi yaptık. Geleneksel Türk Tiyatrosu'ndan lezzetler de sunduk seyircimize, içimizden geldi çünkü. Harika bir seyirci vardı. Seyirci eğlenince, gülünce biz de sahnede eğleniyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gerçekten çok iyi karşıladılar. İnşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.

"Balıkesir seyircisi bizi hiç yalnız bırakmadı"

Balıkesir'e ilk defa çocuk yaşta, babası Nejat Uygur ve annesi Necla Uygur ile birlikte geldiklerini söyleyen Behzat Uygur "Burada Balıkesir Fuarı'nda minder sattık, su sattık tiyatroda. Öyle başladık tiyatroya aslında. Balıkesir seyircisi bizi hiç yalnız bırakmadı. Onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Bu yolculuk, bu serüven ömür boyu devam edecek. Biz olalım ya da olmayalım, Balıkesir'in içinde kültür ve sanatla ilgili bir şey yapılacaksa destek vermeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'in kurtuluşu festivalle kutlanıyor - Son Dakika

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