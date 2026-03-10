Balıkesir’in Tanınmış İş İnsanı Sinan Ergüven Vefat Etti

Balıkesir'in sevilen esnaflarından iş insanı, Mega Yıldız lokantasının sahibi, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonunun kurucu başkanlarından Sinan Ergüven 51 yaşında hayatını kaybetti.

Balıkesirli işadamı ve Yörük Türkmen Federasyonun kurucu Başkanlarından Sinan Ergüven yakalandığı hastalıktan kurtulamadı. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden işadamı Sinan Ergüven'in vefatı Balıkesir'de ve iş dünyasında üzüntü ile karşılandı. Ergüven'in cenaze namazı Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda defin edilecek.

Balıkesir gastronomisi için çok önemli bir işadamı olan Sinan Ergüven "İşimiz, Aşımız Mega Yıldız" isimli bir yemek kitabını Balıkesir kültürünü tanımak amacıyla yayınlamıştı. Sinan Ergüven Balıkesir'in yemeklerini tanıtım amacıyla katıldığı bir çok yemek yarışmasında da ödüller alarak, Balıkesir'in yemek, çorba ve tatlılarını tanıtma görevini başarı ile yaptı.

Sinan Ergüven'in bir oğlu ve bir kızı bulunuyordu. Ancak Ergüven, oğlu Yusuf'u küçük yaşta yaşanan bir kazada kaybetmenin acısını yaşamıştı. - BALIKESİR