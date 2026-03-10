Balıkesir’in Tanınmış İş İnsanı Sinan Ergüven Vefat Etti - Son Dakika
Son Dakika Logo

Balıkesir’in Tanınmış İş İnsanı Sinan Ergüven Vefat Etti

Balıkesir’in Tanınmış İş İnsanı Sinan Ergüven Vefat Etti
10.03.2026 11:12
Mega Yıldız lokantası sahibi Sinan Ergüven, 51 yaşında hayatını kaybetti. Balıkesir'de üzüntü yarattı.

Balıkesir'in sevilen esnaflarından iş insanı, Mega Yıldız lokantasının sahibi, Balıkesir Yörük Türkmen Federasyonunun kurucu başkanlarından Sinan Ergüven 51 yaşında hayatını kaybetti.

Balıkesirli işadamı ve Yörük Türkmen Federasyonun kurucu Başkanlarından Sinan Ergüven yakalandığı hastalıktan kurtulamadı. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden işadamı Sinan Ergüven'in vefatı Balıkesir'de ve iş dünyasında üzüntü ile karşılandı. Ergüven'in cenaze namazı Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda defin edilecek.

Balıkesir gastronomisi için çok önemli bir işadamı olan Sinan Ergüven "İşimiz, Aşımız Mega Yıldız" isimli bir yemek kitabını Balıkesir kültürünü tanımak amacıyla yayınlamıştı. Sinan Ergüven Balıkesir'in yemeklerini tanıtım amacıyla katıldığı bir çok yemek yarışmasında da ödüller alarak, Balıkesir'in yemek, çorba ve tatlılarını tanıtma görevini başarı ile yaptı.

Sinan Ergüven'in bir oğlu ve bir kızı bulunuyordu. Ancak Ergüven, oğlu Yusuf'u küçük yaşta yaşanan bir kazada kaybetmenin acısını yaşamıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Balıkesir, Ekonomi, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Balıkesir’in Tanınmış İş İnsanı Sinan Ergüven Vefat Etti - Son Dakika
