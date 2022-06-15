Balıkesir tarihine asırlık dokunuş - Son Dakika
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Balıkesir tarihine asırlık dokunuş

15.06.2022 18:50

Balıkesir tarihine asırlık dokunuş Balıkesir'de yüzlerce yıllık tarih koridoru Balıkesir şehir merkezinde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda meydan düzenleme, sokak sağlıklılaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi;

Balıkesir tarihine asırlık dokunuş

Balıkesir'de yüzlerce yıllık tarih koridoru

BALIKESİR - Balıkesir şehir merkezinde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda meydan düzenleme, sokak sağlıklılaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi; Zağnos Paşa Camisi ve Şeyh Lütfullah Camisi meydanlarının düzenleme çalışmaları ile Kazım Özalp Sokak'taki tarihi binaların restorasyonlarını tamamlıyor.

Tarihi mirasa sahip çıkan, koruyarak yaşatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Saat Kulesi'nden Dumlupınar Mahallesi'ne, Zağnos Paşa Cami Meydanı'ndan Yeni Çarşıya kadar olan yaklaşık 50 bin metrekarelik alan ile Şeyh Lütfullah Cami ve çevresinde sürdürdüğü kentsel tasarım çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, beraberinde Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile devam eden düzenleme ve restorasyon çalışmalarını inceledi. Zağnos Paşa Cami ikinci etap meydan düzenleme, Şeyh Lütfullah Cami çevre düzenleme çalışmasını sürdüren Büyükşehir, Dumlupınar Mahallesi Kazım Özalp Sokak'ta 8 tescilli binanın restorasyonunu tamamlarken 11 binanın ise restorasyonuna devam ediyor. Proje tamamlandığında Çamlık Alanı, Dumlupınar Mahallesi, Zağnos Paşa Cami ile meydanı ve Yeni Çarşı birbirine entegre bir hale gelerek ziyaretçilerin eski Balıkesir'i deneyimleyebileceği bir tarih koridoru oluşturulacak.

Balıkesir yeni bir kimlik kazanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle başlattığı sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemeleri çalışmalarında; 1429 yılında inşa edilen ve 1907 yılında yenilenerek günümüzdeki halini alan Şeyh Lütfullah Camisi'nin bitişiğindeki binanın yıkımıyla bölgeye geniş bir meydan kazandırıyor. Aynı proje ile; 1461 yılında inşa edilen ve 1902 yılında yenilenerek günümüzdeki görünümüne kavuşan Zağnos Paşa Camisi 1. ve 2. kısım meydan düzenleme çalışmalarını yürüten ekipler, bölgedeki binaların dış cephelerinde meydanın ruhuna uygun bir şekilde düzenlemeler yapıyor. Hasanbaba Çarşısı'nın cephe kaplamalarıyla işe koyulan ekipler; karmaşıklığa ve görüntü kirliliğine neden olan tabelaları tek tip tabelaya dönüştürerek bölgeye yeni bir kimlik kazandırıyor.

"Bakanlık her zaman yanımızda"

2020 yılının Aralık ayında Balıkesir'i ziyaret eden ve Zağnos Paşa Camisi'nin 1. etabında yürütülen çalışmaları inceleyerek bahçeye ilk yeni ağacı diken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'den desteklerini esirgemiyor.

Bakan Kurum'un, Balıkesir'i ziyaret ettiğinde 'Neye ihtiyacınız varsa bize söyleyin. Biz, Bakanlık olarak bu tür çalışmaları önemsiyoruz ve her zaman yanınızdayız.' dediğini yineleyen Başkan Yılmaz "Bakanımız Murat Kurum, İller Bankası'ndan bize sağladığı destek ile proje alanlarındaki kamulaştırmaları tamamlayıp sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladık. Bakanlığımızın sağladığı desteklerle, Zağnos Paşa Camisi, Şeyh Lütfullah Camisi meydan düzenleme çalışmalarında ve Balıkesir'in en eski yerleşim yerlerinden olan Dumlupınar Mahallesi Kazım Özalp Sokağındaki yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binaların restorasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Murat Kurum bakanımıza bize verdiği desteklerden dolayı Balıkesir halkı adına çok teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Balıkesir tarihine asırlık dokunuş
Balıkesir tarihine asırlık dokunuş
Balıkesir tarihine asırlık dokunuş
Balıkesir tarihine asırlık dokunuş

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Balıkesir, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir tarihine asırlık dokunuş - Son Dakika

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