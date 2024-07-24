Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Genel Sekreteri Ramazan Aydın\'ın Annesi Vefat Etti

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Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi eski genel sekreteri ve gazeteci yazar Ramazan Aydın'ın annesi Safiye Aydın (88) vefat etti.

Balıkesir Üniversitesinde Tıp Fakültesinde Genel Sekreter olarak da çalışan gazeteci ve yazar Ramazan Aydın'ın annesi Safiye Aydın 88 yaşında vefat etti. Balıkesir Zağnos Paşa Camisinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonra Başçeşme mezarlığında toprağa verildi.

Balıkesir Zağnos Paşa Camisinde kılınan cenaze namazına NEF Dekanı Prof. Dr. İbrahim Aydın, Tıp fakültesinden doktorları, personelleri, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Hüseyin Deniz, basın camiası, STK Başkan ve üyeleri ile dost ve akrabaları katıldı. - BALIKESİR