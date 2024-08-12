Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Havran'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Havran'da İncelemelerde Bulundu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Havran\'da İncelemelerde Bulundu

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Havran ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. İncir hasadıyla başlayan programında üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunan Vali Ustaoğlu, muhtarlarla da bir araya geldi. Ayrıca, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu, uyuşturucuyla mücadele ve telefon dolandırıcılığı konularında da uyarılarda bulundu. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Ustaoğlu, ayrıca hastane ve spor kompleksi ziyaretleri gerçekleştirdi.

12.08.2024 13:15  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ilçe programları kapsamında Havran'da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. İlçede gün boyu süren programına incir hasadıyla başlayan Vali Ustaoğlu üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Vali Ustaoğlu Balıkesir'in en özel yaz mahsullerinden biri olan incir hasadının ardından Havran İlçesine bağlı mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi. Havran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan, Havran Kaymakamı Enver Özderin, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kamu kurumlarının müdürleri, muhtarlar ve ilgililer katıldı.

İlçede yürütülen ve planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Vali Ustaoğlu, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede uyuşturucuyla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara muhtarların destek vermesinin önemine değindi. Yaptığı değerlendirmede telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunulmasını isteyen Ustaoğlu hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi dolayısıyla yaşanan yangınlara başarılı bir koordinasyonla müdahale edildiğini kaydetti.

Vali Ustaoğlu toplantının ardından taşınacak olan ve yapımı devam eden Çakmak Mahallesi'nin yeni konutlarının inşaat alanında incelemede bulundu. Taşarası Mahallesinde çocuklarla sohbet eden ve ilgiyle karşılanan Ustaoğlu daha sonra Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar tarafından uygulanan Ekolojik Tarım Proje alanında da incelemede bulundu.

Vali Ustaoğlu daha sonra Havran Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Tedavisi devam eden hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Ustaoğlu sağlık hizmetleri ile ilgili kısa bilgi aldı.

İlçedeki yoğun programına Havran İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Seyit Onbaşı Yaşam ve Spor Kompleksi'ni ziyaretle devam eden Ustaoğlu, spor faaliyetlerine devam eden öğrenciler ile de bir araya geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İsmail Ustaoğlu, Havran, Spor, Dizi, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Havran'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
22:41 Taraftarlar küplere binecek Abdullah Avcı’dan istifa sorusuna bomba cevap Taraftarlar küplere binecek! Abdullah Avcı'dan istifa sorusuna bomba cevap
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
20:58 Mersin’de yol verme kavgasında kan aktı: 3 ölü, 5 yaralı Mersin'de yol verme kavgasında kan aktı: 3 ölü, 5 yaralı
20:22 Derenin karşısına geçmek isteyen imamın imdadına belediye ekipleri yetişti Derenin karşısına geçmek isteyen imamın imdadına belediye ekipleri yetişti
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 14:01:48. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Havran'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement