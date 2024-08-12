Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Havran\'da İncelemelerde Bulundu

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ilçe programları kapsamında Havran'da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. İlçede gün boyu süren programına incir hasadıyla başlayan Vali Ustaoğlu üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Vali Ustaoğlu Balıkesir'in en özel yaz mahsullerinden biri olan incir hasadının ardından Havran İlçesine bağlı mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi. Havran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümg. Nurettin Alkan, Havran Kaymakamı Enver Özderin, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kamu kurumlarının müdürleri, muhtarlar ve ilgililer katıldı.

İlçede yürütülen ve planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Vali Ustaoğlu, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede uyuşturucuyla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara muhtarların destek vermesinin önemine değindi. Yaptığı değerlendirmede telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunulmasını isteyen Ustaoğlu hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi dolayısıyla yaşanan yangınlara başarılı bir koordinasyonla müdahale edildiğini kaydetti.

Vali Ustaoğlu toplantının ardından taşınacak olan ve yapımı devam eden Çakmak Mahallesi'nin yeni konutlarının inşaat alanında incelemede bulundu. Taşarası Mahallesinde çocuklarla sohbet eden ve ilgiyle karşılanan Ustaoğlu daha sonra Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar tarafından uygulanan Ekolojik Tarım Proje alanında da incelemede bulundu.

Vali Ustaoğlu daha sonra Havran Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Tedavisi devam eden hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Ustaoğlu sağlık hizmetleri ile ilgili kısa bilgi aldı.

İlçedeki yoğun programına Havran İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Seyit Onbaşı Yaşam ve Spor Kompleksi'ni ziyaretle devam eden Ustaoğlu, spor faaliyetlerine devam eden öğrenciler ile de bir araya geldi. - BALIKESİR