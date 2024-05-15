Balkan Ülkelerinde En Beğenilen Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan

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Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün (IRI) 2024 Batı Balkanlar Anketi'ne göre, 4 Balkan ülkesinde en beğenilen dünya lideri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI), Balkan ülkesinde en beğenilen dünya liderini belirlemek üzere bir anket gerçekleştirdi. IRI'nin 2 Şubat-5 Mart 2024 tarihleri arasında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'daki vatandaşlarla yaptığı son bölgesel ankette "Aşağıdaki dünya ve bölge liderleri hakkında çok olumsuz, biraz olumsuz, biraz olumlu ya da çok olumlu düşünceleriniz mi var?" sorusu soruldu. IRI'nin 2024 Batı Balkanlar Anketi'ne göre Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Arnavutluk'ta en beğenilen dünya lideri sıralamasında birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'da en çok beğenilen 2. lider olurken, Sırbistan'da ise en çok beğenilen 3. lider oldu.

Ankete göre Kuzey Makedonya vatandaşlarının yüzde 66'sı Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı beğendiğini ifade etti. Erdoğan'ı yüzde 49 ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yüzde 37 ile ABD Başkanı Joe Biden ve yüzde 35 ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping takip ediyor.

Karadağ'da vatandaşların yüzde 56'sı "Erdoğan" dedi

Karadağ'da vatandaşların yüzde 56'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beğendiğini ifade ederken, onu sırasıyla yüzde 50 ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yüzde 46 ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yüzde 39 ile ABD Başkanı Joe Biden izledi. Bosna Hersek'te ise vatandaşların yüzde 61'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beğendiğini belirtirken, onu yüzde 37 ile Biden ile Putin ve yüzde 36 ile Jinping takip etti. Arnavutluk vatandaşlarının yüzde 71'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beğendiklerini kaydederken, onu sırasıyla yüzde 64 ile Biden, yüzde 11 ile Jinping ve yüzde 8 ile Putin izledi. Kosova'da en beğenilen dünya lideri yüzde 85 ile ABD Başkanı Joe Biden olurken, onu yüzde 82 ile Erdoğan takip etti. Sırbistan'da en beğenilen dünya lideri yüzde 80 ile Rusya Başbakanı Vladimir Putin olurken, onu yüzde 73 ile Xi Jinping ve yüzde 35 ile Erdoğan takip etti. - ÜSKÜP