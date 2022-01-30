Balkanlar Belgeseli Malkaralı Seyircilerle Buluştu - Son Dakika

Ülkü Ocakları Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından çekimleri yapılan Balkanlar Belgeselinin 1. Bölümü Malkara'da seyircilerle buluştu. Balkan soydaşların röportajlarına yer verilen belgeselde, geçmişte yaşanan Bulgar zulmüne değinildi.

Malkara Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Balkanlar Belgeseli" gösterimine, Ülkü Ocakları Tekirdağ İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, MHP Malkara İlçe Başkanı Uğur Günay, AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve Yönetim Kurulu üyeleri, Büyük Birlik Partisi Şarköy İlçe Başkanı Ergin Kahya, MHP Tekirdağ İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Çeşmeliler, Malkara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adayı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları Malkara İlçe Başkanı Ahmet Aksay ve MHP'li yöneticiler ile Ülkü Ocakları yöneticileri katıldı.

Türkan bebek ve soydaşlarımız için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu

Program; Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları, Balkanlarda şehadete Erişmiş soydaşlarımız ve tüm şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Ardından, 26 Aralık 1984 yılında Şehit edilen Türkan Bebek ve Balkan Coğrafyasında Şehadete Erişen tüm soydaşlarımız için din görevlisi Kasım Aytaç tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Malkara Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Aksay yaptığı açılış konuşmasında, "Ülkü Ocakları olarak dünyanın dört bir yanındaki soydaşlarımızı yalnız bırakmamaya kendimizi şiyar edindik. Balkanlar Belgeseli 1. Bölümünde Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın o dönemde yaşamış oldukları zorluklar belene kampındaki zulümler, ağır şartlar altındaki çalıştırılmaları ve her şeye rağmen dinlerinden ve Türklükten vazgeçmemelerinin destan hatırasıdır" dedi.

MHP Malkara İlçe Başkanı Uğur Günay yaptığı konuşmada, "Balkanlardan sadece ben Türküm ben Müslümanım dedikleri için asimilite edilmeye çalışılan ve asimile olmayı kabul etmediklerinden çeşitli işkencelere, zorbalıklara maruz kalan soydaşlarımızın çektiği sıkıntıları, dertlerini anlatan "Balkanlar Belgeseli" gecemizde birlikteyiz. Umarım ki anlatılmak istenilenlerden ders alıp, bir sonuç çıkarabiliriz. Çünkü, bizim Türk'ten başka dostumuzun olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi.

Ülkü Ocakları Tekirdağ İl Başkanı Zıvalıoğlu, "Balkanlar'da kar yağsa burada üşüyen biz oldukça, burada bizim ayağımıza diken batsa orada canı acıyan soydaşlarımız var oldukça bizim Balkanlar'a olan sevdamız ve aşkımız ertelenemez. Oradaki soydaşlarımızın meselesi, Balkanlardaki Türk soydaşlarımızın meseleleri bizim için bir vizyondan da ötedir. Orada Türk kalabilmek için diyet ödeyen soydaşlarımızın davası, bizlerin burada aktarmaya çalıştığı Türklük davasının ta kendisidir. Türk olduğunu haykırdıkları için ikinci sınıf insan muamelesi görenleri ilelebet destekleyeceğiz. Soydaşlarımızın mücadelelerine büyük bir hayranlık besliyoruz. Ocağımıza gelen genç kardeşlerimize bu sıkıntıları ilmek ilmek aktarıyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ